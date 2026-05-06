Не только одежда: 5 неожиданных вещей, которые можно стирать в машинке

Стирка / © unsplash.com

Стиральная машина может пригодиться не только для стирки одежды или постельного белья. Некоторые вещи, которые многие до сих пор очищают вручную, также можно безопасно стирать в машинке — главное соблюдать несколько простых правил.



Одними из таких вещей являются спортивное снаряжение и защитные аксессуары. Во время использования они впитывают пот и накапливают загрязнения. Перед стиркой рекомендуют закрыть все липучки и положить экипировку в стиральный мешок или обычную наволочку.

В стиральной машине также можно стирать коврики для йоги и фитнеса. Их советуют загружать вместе с несколькими полотенцами и выбирать деликатный режим. Для такой стирки рекомендуют использовать холодную воду без моющих средств.

Подходит машинная стирка и для мягких игрушек с синтетическим наполнителем. Для этого советуют использовать мешок для стирки, деликатный режим и вдвое меньше моющего средства.

Кроме этого, в стиральной машине можно стирать некоторые сумки. Речь идет о тканевых и виниловых моделях. Для них рекомендуют мягкие моющие средства, невысокую температуру воды и деликатный режим. При соблюдении этих условий можно стирать даже кожаные сумки.

Не менее важно регулярно стирать лежанки для домашних животных. Их рекомендуют стирать минимум раз в месяц. Перед стиркой лежанку нужно хорошо вытряхнуть и пропылесосить, чтобы убрать шерсть и мелкий мусор.

