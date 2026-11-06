Не только окна: как самостоятельно проверить и утеплить входную дверь перед зимой

Как утеплить дверь

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Когда на улице холодает, неприятное сквозняк от порога в прихожей часто свидетельствует о проблемах со входной дверью. Обычно причиной становятся сплющенная слегка просевшая уплотнительная резина или дверное полотно. Обе эти проблемы можно легко устранить самостоятельно без привлечения мастеров. Специалисты рассказали, как это сделать.

Сколько тепла теряется через входную дверь

Согласно современным строительным нормам, новая дверь должна иметь специальный защитный барьер с коэффициентом теплопередачи не выше 1,3 W/(м²·K). На практике это означает неизбежные естественные потери тепла из-за самого дверного полотна на уровне около 1,2 кВтч в сутки (это примерно столько же энергии, сколько тратит небольшой бытовой обогреватель за один час работы).

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Однако старая дверь пропускает гораздо больше холода. Более того, даже новые конструкции становятся «дырявыми», если изнашиваются уплотнители или появляются щели. Через них во время ветра происходит постоянный воздухообмен, теплый воздух выходит наружу, а ледяной задувается в помещение. Поэтому проверять герметичность следует вне зависимости от возраста двери.

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Как проверить дверь на герметичность

Проверить, пропускают ли двери холод, можно несколькими доступными методами:

Тест с листом бумаги. Поместите обычный лист бумаги между дверью и коробкой, затем закройте их и попробуйте вытащить. Если он выдвигается без всякого сопротивления — прижим слишком слаб. Проверку следует повторить по всему периметру.

Тест с воспаленным ароматом (или свечой). В ветреный день медленно проведите тлеющим предметом вдоль стыков, там, где дым отклоняется или начинает колебаться, в дом просачивается сквозняк.

Визуальный обзор. Качественная резина должна быть мягкой и упругой, быстро восстанавливая форму по нажатию пальцем. Если уплотнитель сплющен, потрескался или жесткий — никакая регуляция ему не поможет, его придется заменить.

Замена изношенного уплотнителя шаг за шагом

Если старая резинка полностью утратила эластичность, ее замена займет совсем немного времени.

Купите уплотнитель, который по форме и профилю полностью повторяет старый (лучше всего взять кусочек старика с собой в магазин). Слишком тонкий профиль не закроет щель, а слишком толстый будет мешать закрывать дверь. Аккуратно извлеките старую резинку из паза, тщательно очистите канавку от грязи и остатков клея и вытрите насухо. Начинайте вдавливать новый уплотнитель из угла с помощью большого пальца. Главное правило: ни при каких обстоятельствах не растягивайте резину во время монтажа, по другому она потом сожмется и утратит свои характеристики. В углах подрежьте материал под углом 45 градусов (или согласно инструкции производителя) так, чтобы концы соприкасались в упор.

В заключение проверьте дверь тестом с бумагой. Чтобы резина служила долго и не примерзала в морозы, перед наступлением холодов смажьте ее обычной детской пудрой (тальком) или силиконовой смазкой.

Регулировка петель и подготовка замков

Если уплотнительная резина смотрится хорошо, но лист бумаги все равно вытягивается без сопротивления, дело в правильном положении двери.

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Большинство современных дверей имеют регулируемые петли. С помощью шестигранного ключа можно приподнять проселое полотно или выровнять щели. Делать это следует осторожно, проверяя результат после каждого оборота винта.

Силу прилегания двери к раме регулируют винтами на петлях или с помощью планки замка, добиваясь того, чтобы бумага в дверях держалась с ощутимым сопротивлением.

Перед зимой обязательно смажьте подвижные детали замка (язычок, ригели) специальной спреем или технической смазкой, чтобы механизм работал мягко. Для сердцевины замка используйте только специальные средства для цилиндров, чтобы не забить ее обычной смазкой.

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