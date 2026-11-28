Три комнатных растения, помогающие бороться с конденсатом и излишней влажностью в квартире / © Unsplash

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В холодное время года на окнах часто скапливается конденсат, который может привести к появлению плесени, повреждению мебели и оконных рам. По словам экспертов, помочь в борьбе с излишней влагой могут даже обычные комнатные растения.

Об этом пишет Express.

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Капли воды на окнах в холодное время года — это не только бытовое неудобство. Постоянное накопление конденсата грозит повреждением окон и мебели, а также появлением плесени, которая может нанести вред здоровью.

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Чтобы снизить влажность в помещении, в первую очередь рекомендуется позаботиться о вентиляции и, при необходимости, воспользоваться осушителем воздуха. Помочь также могут изменения в повседневных привычках, связанных с приготовлением пищи и продолжительностью принятия душа.

В то же время эксперт по садоводству Дэвид Домони в интервью компании по производству окон Everest предложил ещё один способ борьбы с избыточной влажностью — выращивание определённых комнатных растений. По его словам, они способны не только украсить помещение, но и способствовать очищению воздуха от загрязняющих веществ.

Какое растение поставить дома, чтобы уменьшить образование конденсата на окнах

Среди растений, которые хорошо себя чувствуют в условиях повышенной влажности, Домони выделил спатифиллум, известный также под названием «лилия мира».

Родиной этого растения являются тропические леса. Благодаря сочетанию густой зеленой листвы и белых соцветий спатифиллум может стать украшением практически любого помещения. Однако эксперт советует обратить на него внимание не только из-за привлекательного внешнего вида, но и из-за способности способствовать регулированию влажности воздуха.

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Среди других преимуществ спатифиллума Домони отметил его способность очищать воздух от вредных веществ, в частности от аммиака, бензола, формальдегида и трихлорэтилена.

Выращивать спатифиллум могут даже те, кто раньше не ухаживал за комнатными растениями. Он не требует интенсивного освещения и способен расти даже под люминесцентными лампами.

Наиболее комфортными для растения являются условия с умеренной или высокой влажностью воздуха. При уходе важно следить за состоянием почвы: она не должна пересыхать, однако избыток воды также нежелателен.

Прежде чем приобрести спатифиллум, владельцам домашних животных следует заранее продумать место для его размещения. Растение может быть токсичным для питомцев, поэтому его нужно держать вне зоны их досягаемости.

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Какие ещё комнатные растения помогут снизить влажность в квартире

Бостонский папоротник

Если в ванной комнате или других помещениях не хватает солнечного света, стоит обратить внимание на бостонский папоротник. В природе папоротники в основном растут в затененных местах с высокой влажностью, в частности в лесах.

Бостонский папоротник имеет густую перистую листву, поэтому подойдет тем, кто хочет добавить больше зелени в интерьер, не тратя много времени на уход за растениями.

Определить, что папоротнику не хватает влаги, можно по изменению цвета его листьев — они начинают желтеть. Если воздух в помещении слишком сухой, растение рекомендуется опрыскивать водой.

Сансеверия («тещин язык»)

Для спальни издание рекомендует выбрать сансевиерию. Это неприхотливое растение отличается длинными узкими листьями с характерными полосами, напоминающими узор на змеиной коже. Оно особенно хорошо вписывается в интерьеры, оформленные в минималистском стиле.

Как отмечает Express, преимуществом сансевиерии является её способность поглощать водяной пар в ночное время, что может способствовать уменьшению количества конденсата на окнах спальни.

Кроме того, растение способно поглощать углекислый газ ночью и выделять кислород.

Напомним, что причиной появления плесени и влажных пятен на стенах зимой может быть не только плохая вентиляция, но и скрытое проникновение воды внутрь стен. Выяснить, откуда берётся сырость в квартире, поможет простой тест с обычной алюминиевой фольгой.

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