Не только пластиковые цветы: какие альтернативы могут нести украинцы на кладбище в поминальные дни

Украинцев призывают отказываться от искусственных цветов на кладбище в поминальные дни. Предлагают заменить их более экологичными альтернативами.

На странице Управления экологии исполкома Криворожского городского совета в социальной сети Facebook рассказали, почему стоит забыть о пластиковых букетах в поминальные дни.

В поминальные дни большинство украинцев несут на могилы покойных родственников букеты из пластиковых цветов. Однако сегодня можно найти и более безопасные альтернативы.

Следует обратить внимание, что все эти яркие букеты уже через несколько месяцев потускнеют, в то же время оставят долговременный негативный след на экологии страны.

Такие цветы изготавливаются из нитей, синтетических пластмасс, бумаги, которые обрабатывают парафином. Под действием солнечных лучей выделяют неприятный запах. Но что страшнее — могут стать причиной пожара. В сообщении предупреждают, что практически весь пластик с рынка цветов сегодня импортируется из Китая — он не сертифицирован, поэтому его состав неизвестен.

Пластик – синтетический материал, который разлагается в земле около 100 лет. Живые организмы его не утилизируют, но под действием всевозможных климатических факторов он может выделять в окружающую среду ядовитые вещества.

Почти каждый год, а то и чаще, украинцы заменяют на кладбищах старые искусственные букеты новыми, одновременно выбрасывают первые на свалки. Оттуда они попадают на полигоны, где могут пролежать очень долго.

Сжигать или закапывать пластиковые букеты запрещено. При горении они выделяют ядовитые вещества, в частности, фенол и формальдегиды, диоксины, оксиды азота и серы. Они отличаются сильным канцерогенным эффектом и являются одной из причин развития онкологических заболеваний.

Чем заменить пластиковые букеты на могилах? В первую очередь, можно принести живые цветы. Конечно, они быстро увянут, но после поминальных дней их можно убрать. Также прекрасной альтернативой венки из хвои. Живые цветы или кусты можно высадить в почву. Также могилу можно засеять газонной травой. Вместо живых или пластиковых букетов можете принести букеты из сухоцветов. Не забудьте зажечь лампадку или свечу.

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