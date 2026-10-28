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Дата публикации
Категория
Разное
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636
Время на прочтение
2 мин

Не только шарлотка: рецепты яблочных пирогов, которые следует испечь этой осенью

Осень - время, чтобы готовить из яблок ароматную домашнюю выпечку, которая наполняет дом запахом корицы и запеченных фруктов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Яблочный пирог.

Яблочный пирог.

Осенью яблоки становятся одним из самых популярных ингредиентов для домашней выпечки – сочные, ароматные и с приятной кислинкой, они прекрасно дополняют пироги и пирожки. С ними даже самое простое тесто превращается в вкусный десерт, а корица и ваниль добавляют выпечке особого осеннего аромата.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта вкусной выпечки с яблоками.

Классическая шарлотка

Ингредиенты:

  • 4 яйца

  • 180 г сахара

  • 180 г муки

  • 4 средних яблока

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • 1 ч. л. корицы

  • щепотка соли

Приготовление

  1. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.

  2. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Постепенно добавьте просеянную муку и осторожно перемешайте лопаткой. Всыпьте разрыхлитель.

  3. Форму диаметром примерно 22-24 см смажьте маслом. Выложите яблоки, посыпьте корицей и залейте тестом.

  4. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180°C духовке примерно 35–45 мин. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Насыпной яблочный пирог

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок

  • 160 г муки

  • 160 г манной крупы

  • 150 г сахара

  • 1,5 ч. л. разрыхлителя

  • 1 ч. л. корицы

  • 120 г холодного сливочного масла

  • щепотка соли

Приготовление:

Яблоки натрите на большой терке. Весь сок не отжимайте – он поможет сухим слоям пропекаться.

Смешайте муку, манку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Разделите сухую смесь на три части, а яблоки – на две.

Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите первый слой сухой смеси, распределите половину яблок. Затем снова сухую смесь и остальные яблоки. Завершающим должен быть сухой слой.

Холодное сливочное масло натрите на большой терке и равномерно распределите сверху.

Выпекайте при температуре 180°C примерно 50–60 мин, пока верх не станет золотистым. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Пирог с карамелизированными яблоками

Ингредиенты для начинки:

  • 4 средних яблока

  • 50 г сахара

  • 40 г сливочного масла

  • ½ ч. л. корицы

Ингредиенты для теста:

  • 2 яйца;

  • 120 г сахара;

  • 120 г муки;

  • 80 мл молока;

  • 60 г растопленного сливочного масла;

  • 1 ч. л. разрыхлителя;

  • 1 пакетик ванильного сахара;

  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте кусочками. На сковороде растопите половину сливочного масла, добавьте сахар и яблоки. Готовьте на среднем огне 5–8 мин – пока яблоки чуть не смягчаются и покроются карамельным сиропом. В конце добавьте корицу.

  2. Для теста взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить молоко и растопленное масло. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте до однородности.

  3. Выложите яблоки вместе с сиропом в смазанную форму. Сверху равномерно распределите тесто.

  4. Выпекайте при температуре 180°C примерно 35–45 мин. . Проверьте готовность шпажкой.

Напомним, мы делились рецептом печеных яблок с начинкой.

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