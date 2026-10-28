Не только шарлотка: рецепты яблочных пирогов, которые следует испечь этой осенью

Яблочный пирог.

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Осенью яблоки становятся одним из самых популярных ингредиентов для домашней выпечки – сочные, ароматные и с приятной кислинкой, они прекрасно дополняют пироги и пирожки. С ними даже самое простое тесто превращается в вкусный десерт, а корица и ваниль добавляют выпечке особого осеннего аромата.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта вкусной выпечки с яблоками.

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Классическая шарлотка

Ингредиенты:

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4 яйца

180 г сахара

180 г муки

4 средних яблока

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. корицы

щепотка соли

Приготовление

Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками. Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Постепенно добавьте просеянную муку и осторожно перемешайте лопаткой. Всыпьте разрыхлитель. Форму диаметром примерно 22-24 см смажьте маслом. Выложите яблоки, посыпьте корицей и залейте тестом. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180°C духовке примерно 35–45 мин. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Насыпной яблочный пирог

Ингредиенты:

1 кг яблок

160 г муки

160 г манной крупы

150 г сахара

1,5 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. корицы

120 г холодного сливочного масла

щепотка соли

Приготовление:

Яблоки натрите на большой терке. Весь сок не отжимайте – он поможет сухим слоям пропекаться.

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Смешайте муку, манку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Разделите сухую смесь на три части, а яблоки – на две.

Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите первый слой сухой смеси, распределите половину яблок. Затем снова сухую смесь и остальные яблоки. Завершающим должен быть сухой слой.

Холодное сливочное масло натрите на большой терке и равномерно распределите сверху.

Выпекайте при температуре 180°C примерно 50–60 мин, пока верх не станет золотистым. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

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Пирог с карамелизированными яблоками

Ингредиенты для начинки:

4 средних яблока

50 г сахара

40 г сливочного масла

½ ч. л. корицы

Ингредиенты для теста:

2 яйца;

120 г сахара;

120 г муки;

80 мл молока;

60 г растопленного сливочного масла;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 пакетик ванильного сахара;

щепотка соли.

Приготовление:

Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте кусочками. На сковороде растопите половину сливочного масла, добавьте сахар и яблоки. Готовьте на среднем огне 5–8 мин – пока яблоки чуть не смягчаются и покроются карамельным сиропом. В конце добавьте корицу. Для теста взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить молоко и растопленное масло. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте до однородности. Выложите яблоки вместе с сиропом в смазанную форму. Сверху равномерно распределите тесто. Выпекайте при температуре 180°C примерно 35–45 мин. . Проверьте готовность шпажкой.

Напомним, мы делились рецептом печеных яблок с начинкой.

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