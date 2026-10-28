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Не только шарлотка: рецепты яблочных пирогов, которые следует испечь этой осенью
Осень - время, чтобы готовить из яблок ароматную домашнюю выпечку, которая наполняет дом запахом корицы и запеченных фруктов.
Осенью яблоки становятся одним из самых популярных ингредиентов для домашней выпечки – сочные, ароматные и с приятной кислинкой, они прекрасно дополняют пироги и пирожки. С ними даже самое простое тесто превращается в вкусный десерт, а корица и ваниль добавляют выпечке особого осеннего аромата.
ТСН.ua подготовил три простых рецепта вкусной выпечки с яблоками.
Классическая шарлотка
Ингредиенты:
4 яйца
180 г сахара
180 г муки
4 средних яблока
1 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. корицы
щепотка соли
Приготовление
Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.
Яйца взбейте с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Постепенно добавьте просеянную муку и осторожно перемешайте лопаткой. Всыпьте разрыхлитель.
Форму диаметром примерно 22-24 см смажьте маслом. Выложите яблоки, посыпьте корицей и залейте тестом.
Выпекайте шарлотку в разогретой до 180°C духовке примерно 35–45 мин. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Насыпной яблочный пирог
Ингредиенты:
1 кг яблок
160 г муки
160 г манной крупы
150 г сахара
1,5 ч. л. разрыхлителя
1 ч. л. корицы
120 г холодного сливочного масла
щепотка соли
Приготовление:
Яблоки натрите на большой терке. Весь сок не отжимайте – он поможет сухим слоям пропекаться.
Смешайте муку, манку, сахар, разрыхлитель, корицу и соль. Разделите сухую смесь на три части, а яблоки – на две.
Форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите первый слой сухой смеси, распределите половину яблок. Затем снова сухую смесь и остальные яблоки. Завершающим должен быть сухой слой.
Холодное сливочное масло натрите на большой терке и равномерно распределите сверху.
Выпекайте при температуре 180°C примерно 50–60 мин, пока верх не станет золотистым. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Пирог с карамелизированными яблоками
Ингредиенты для начинки:
4 средних яблока
50 г сахара
40 г сливочного масла
½ ч. л. корицы
Ингредиенты для теста:
2 яйца;
120 г сахара;
120 г муки;
80 мл молока;
60 г растопленного сливочного масла;
1 ч. л. разрыхлителя;
1 пакетик ванильного сахара;
щепотка соли.
Приготовление:
Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте кусочками. На сковороде растопите половину сливочного масла, добавьте сахар и яблоки. Готовьте на среднем огне 5–8 мин – пока яблоки чуть не смягчаются и покроются карамельным сиропом. В конце добавьте корицу.
Для теста взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить молоко и растопленное масло. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, перемешайте до однородности.
Выложите яблоки вместе с сиропом в смазанную форму. Сверху равномерно распределите тесто.
Выпекайте при температуре 180°C примерно 35–45 мин. . Проверьте готовность шпажкой.
Напомним, мы делились рецептом печеных яблок с начинкой.