Что подарить ребенку на Николая, кроме сладостей / © pexels.com

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Обычно там находят конфеты, шоколад или небольшую игрушку. Но если хочется в этом году придумать что-нибудь поинтереснее, вариантов гораздо больше.

Подарок может стать новым увлечением, помочь ребенку попробовать себя в творчестве или просто подарить несколько приятных вечеров в семье. Собрали семь идей, которые подойдут детям всех возрастов и станут хорошей альтернативой сладостям.

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Что подарить ребенку на Николая: 7 идей, которые точно не останутся без внимания

Картина по номерам

Если ребенок любит рисовать, но не всегда знает, что именно изобразить, картина по номерам может стать хорошим подарком. В наборе есть холст с нанесенными контурами, краски и кисти. Остается закрасить нужные участки — и постепенно появляется готовая картина.

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Это занятие особенно нравится детям, любящим видеть результат своей работы. К тому же готовую картину можно повесить в комнате или подарить кому-нибудь из близких.

Выбор сюжетов велик: животные, цветы, сказочные персонажи, пейзажи. Для младших детей лучше брать более простые наборы с большими участками, а старшим можно предложить более сложные рисунки.

Набор для вязания игрушки

Дети часто любят мягкие игрушки, но еще более интересно, когда такую игрушку можно сделать собственноручно. Наборы для вязания помогут попробовать себя в рукоделии и создать маленького друга — кролика, котика, сову или забавного персонажа.

Обычно в комплекте есть пряжа, инструменты, наполнитель и инструкция. Некоторые наборы рассчитаны на начинающих, потому ребенку не обязательно уметь вязать заранее.

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Такой подарок подойдет тем, кто любит что-нибудь мастерить, не боится пробовать новое и может с удовольствием провести несколько вечеров по творческому занятию. А готовую игрушку можно оставить себе или подарить другу.

Настольная игра

Настольная игра — хороший вариант, если хочется подарить ребенку что-то, во что можно играть всей семьей. Это может быть простая игра на скорость, карточная игра, викторина или задача, где нужно угадывать слова, собирать комбинации или продумывать стратегию.

Для маленьких детей подойдут игры с краткими правилами, чтобы они могли быстро включиться в процесс. Школьникам можно выбрать что-то посложнее, где нужно думать заранее, договариваться с другими игроками или выполнять разные задания.

При выборе следует обратить внимание на рекомендуемый возраст и количество участников. Если игра рассчитана на двух-трех человек, а в семье больше детей, лучше найти вариант для компании.

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Пазлы

Пазлы — подарок, который может занять ребенка надолго. Сначала нужно найти детали с соответствующими цветами и формами, а затем постепенно составлять целостное изображение. Для кого-то это спокойное занятие, для кого-то — настоящий вызов.

Маленьким детям понравятся пазлы с большими деталями и яркими картинками. Старшим можно подарить наборы на несколько сот элементов с пейзажами, животными, героями мультфильмов или интересными иллюстрациями.

Складывать пазлы можно самостоятельно или вместе с родителями. Если картинка получилась особенно красивой, ее можно даже оформить и повесить на стену.

Скетчбук и материалы для рисования

Скетчбук — это маленькое пространство для фантазии, в котором можно рисовать все, что приходит на ум. Ребёнок может придумывать собственных персонажей, делать зарисовки, создавать комиксы, записывать идеи или просто раскрашивать страницы.

Чтобы подарок был более интересным, скетчбук можно дополнить цветными карандашами, маркерами, ручками или красками. Выйдет небольшой творческий набор, которым можно пользоваться дома, в школе или брать с собой в путь.

Особенно такой подарок понравится детям, которые постоянно что-то рисуют на полях тетрадей или любят придумывать истории. А для подростков можно выбрать стильный блокнот с качественной бумагой, в которой будет приятно делать эскизы.

Алмазная мозаика или набор для вышивания

Если ребенок любит занятия, где нужно работать с маленькими деталями, ему может понравиться алмазная мозаика. Это наборы, в которых на специальное основание нужно выкладывать блестящие элементы по схеме. В результате получается яркая картина, которую можно оставить себе или подарить кому-нибудь.

Другой вариант — набор для вышивания. Он поможет ребенку освоить простые швы и создать свой рисунок на ткани.

Такие подарки подойдут детям, которые любят спокойные занятия и могут сосредоточиться на одном деле. Главное — выбирать наборы в соответствии с возрастом, чтобы детали и инструкции были понятны.

Фотоальбом

Фотоальбом может показаться необычным подарком для ребенка, но он точно не будет лишним, если малыши любят фотографировать или хранить воспоминания об интересных событиях.

В него можно вклеивать фотографии из семейных поездок, праздников, прогулок с друзьями, школьных приключений. А еще дополнять странички рисунками, наклейками, билетами или маленькими записками.

Можно подарить альбом вместе с несколькими напечатанными фотографиями, чтобы ребенок сразу начал его оформлять. Впоследствии он превратится в настоящую коллекцию воспоминаний, которую будет приятно просматривать даже через несколько лет.

Как выбрать подарок ребенку на Николая

При выборе подарка стоит упомянуть, чем ребенок увлекается в последнее время. Если он постоянно рисует, можно подарить новые материалы для творчества. Если любит играть с друзьями — настольную игру. А если с удовольствием собирает конструкторы или пазлы, стоит поискать что-нибудь в этом направлении.

Не обязательно покупать дорогой подарок. Даже небольшой набор для творчества может принести больше радости, чем большая быстро наскучающая игрушка. Главное, чтобы подарок отвечал интересам ребенка и был подобран по возрасту.

Если не знаете, что именно выбрать, можно ненароком спросить ребенка, чем он хотел бы заниматься в свободное время или что давно хотел попробовать. Иногда такие разговоры помогают найти идею, о которой взрослые даже не догадывались.

Что подарить ребенку на Николая вместо сладостей

Конфеты и шоколад остаются традиционными подарками в День святого Николая, но они далеко не единственный вариант. Творческие наборы, настольные игры, пазлы, скетчбуки и альбомы могут заинтересовать ребенка и подарить ему новые впечатления.

Выбирая сюрприз, не нужно пытаться угадать, что сейчас самое популярное среди детей. Лучше подумать о конкретном ребенке, его характере, увлечении и том, что доставляет ему удовольствие. Именно такие подарки чаще становятся любимыми.

FAQ

Что подарить ребенку на Николая?

Ребенку Николаю можно подарить настольную игру, пазлы, набор для творчества, картину по номерам, скетчбук с материалами для рисования или набор для рукоделия. Выбор зависит от возраста и увлечений ребенка.

Что подарить ребенку на Николая вместо конфет?

Вместо сладостей можно выбрать творческий набор, настольную игру, пазлы, алмазную мозаику, книгу, скетчбук или небольшую игрушку. Такие подарки помогут ребенку интересно провести время и, возможно, обрести новое увлечение.

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