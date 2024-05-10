Не только украшение сада: украинцам рассказали, какие цветы можно есть

На территории Украины растет много цветов, которые можно есть. Однако нужно знать, какие именно, и что из них можно приготовить.

О них рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Интересно то, что практически все они богаты витаминами С и Е, нутриентами, фенольными соединениями, сапонинами и фитостеролами.

Чорнобрывцы

В пищу используются сразу два вида этих цветов — Tagetes minuta и Tagetes signata. Из них производят известную на весь мир пряность имеритский шафран.

Также годятся для приготовления блюд Чорнобрывцы раскидистые (Tagetes patula) и Чорнобрывцы прямостойные (Tagetes erecta). Их обычно используют при приготовлении салатов. Шеф-повар советует использовать именно чорнобрывцы раскидистые, которые широко растут по всей территории Украины.

Варят из лепестков этих цветов аджику (прибавляют чеснок и перец) и варенье. Интересно, что из чорнобрывцев тоже можно приготовить шампанское. Для этого нужно взять всего-навсего воду, сахар, лимонную кислоту и сами цветы. В таком напитке даже образуются пузырьки кислорода, поэтому он будет очень похож на оригинальное шампанское.

Розы

В пищу можно использовать только специальные сорта чайной розы, содержащие эфирные масла. Чаще всего из них производят чай. Но также из розы можно приготовить вкуснейшее розовое варенье, сахарный сироп, ликер с добавлением алкоголя. Измельченные лепестки роз имеют гармоничный вид в салатах, гранолях, их используют для декорирования блюд.

Цветы цуккини

Чтобы получить максимально яркий вкус лучше выбирать еще не полностью раскрывшиеся. Нежные цветы цуккини принято жарить в кляре из яйца и муки. Их часто фаршируют домашним сыром, используют в салатах и некоторых супах. Стебель отрезают достаточно острым ножом на расстоянии 1,5 см от нижней части бутона.

Виола

Съедобный цветок виола / Фото: Unsplash

Съедобными цветками являются виола Виттрока, трехцветная, рогатая, душистая. Очень важно не путать их с домашней фиалкой (сенполией) – она для человека токсична.

Благодаря виоле можно превратить обычные салаты в настоящее произведение искусства. В народе это растение часто называют братиками. Она хорошо сочетается с орехами, авокадо, разной зеленью, огурцами.

А еще цветы виолы можно оригинально использовать для декорирования сладостей. Если их засахарить (покрыть тонким слоем яичного белка, затем присыпать сахаром), у вас получится естественное украшение.

Лаванда

Важно запомнить, что лаванду запрещено употреблять в пищу беременным.

Цветы лаванды издавна использовались в приготовлении разных блюд. Обычно высушенные стебли с бутонами добавляют в чай, десерты, специи, ликеры, печенье, а также в крем или глазурь. Лаванда прекрасно сочетается с розмарином, цитрусовыми, разными ягодами, шоколадом, тимьяном.

Календула

В пищу употребляют ярко оранжевую лекарственную календулу (Calendula officinalis). Она отличается пикантным, слегка перечным вкусом. В древности цветы даже называли "шафраном для бедных", ведь их часто использовали в качестве приправы и для того, чтобы подкрасить блюда в золотистый цвет. Календулу также добавляют в чай, сахарный сироп, салат. Она хорошо сочетается с блюдами с яйцами.

Однако следует помнить, что календулу нельзя употреблять при повышенной кислотности желудка и гастрита.

Одуванчик

Цветы одуванчика используют для того, чтобы приготовить вкусное варенье, из них также изготовляют так называемый искусственный мед. Он имеет интересный вкус, действительно чем-то напоминающий обычный мед.

Добавляют одуванчик и в салаты, обычно в качестве заправки. Также ею подслащивают некоторые напитки и блюда.

Настурции

Как цветы, так и листья этого растения можно употреблять в пищу, хотя стоит отметить, что вкус цветов несколько более мягкий. Лучше добавлять в салаты цветы настурции (Tropaeolum majus), по вкусу они несколько напоминают редьку. Интересен тот факт, что растение является родственником горчицы, брокколи и капусты.

Запомните, что употреблять в пищу цветы, приобретенные в цветочных магазинах, нельзя. Они содержат пестициды и токсическую химию. Также не собирайте цветы у обочины дорог. Лучше их покупать у фермеров.

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