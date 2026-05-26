Не только украсят сад, но и улучшат почву: какие растения стоит посадить

Уплотненная почва считается одной из самых сложных проблем для садоводов, ведь из-за недостатка воздуха растения хуже растут, а вода застаивается на поверхности. Впрочем, некоторые виды способны не только выдерживать такие условия, но и постепенно помогать земле восстанавливаться естественным способом.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Специалисты объясняют, что здоровая почва должна состоять из минеральных веществ, органики, воды и воздуха. По словам эксперта по садоводству Мелинды Майерс, уплотнение возникает тогда, когда минеральные частицы сжимаются между собой и уменьшают промежутки для воздуха и воды. Из-за этого почва становится плотной, а корням растений труднее проникать в нее.

Менеджер по оценке роз в Star Roses and Plants Кристен Смит отмечает, что уплотненный грунт чаще всего встречается в местах с высокой проходимостью — там, где часто ходят люди или играют дети. Одним из признаков такого грунта является вода, которая собирается на поверхности и плохо просачивается в землю. Также в плотный грунт тяжелее входят ручные инструменты и садовое оборудование.

Среди причин уплотнения эксперты называют использование тяжелой техники, обработку мокрого грунта и влияние дождя на открытую землю. Кроме того, регулярная обработка почвы на одинаковой глубине может приводить к уплотнению слоя под ним.

Из-за уплотненной почвы растения могут расти медленнее, а семена — прорастать неравномерно. Также корни часто остаются ближе к поверхности.

Впрочем, некоторые растения способны расти в таких условиях. По словам Мелинды Майерс, их корни пробиваются сквозь уплотненную почву, образуя пространство для проникновения воды и воздуха. После отмирания корней в земле остается органическое вещество.

Среди растений, которые могут расти в уплотненной почве, эксперты назвали эхинацею пурпурную, пчелиный бальзам, маленькую голубостебельную траву, кустовую жимолость, синий фальшивый индиго, страусиный папоротник, «горящую звезду», сирень обыкновенную, лысый кипарис и новоанглийскую астру.

Эхинацея пурпурная отличается яркими цветами и декоративными листьями. Пчелиный бальзам имеет трубчатые цветы розового, красного или фиолетового цвета и привлекает опылителей. Маленькая голубостебельная трава осенью меняет цвет листьев с сине-зеленого на красновато-оранжевый.

Кустовую жимолость часто выращивают на берегах для борьбы с эрозией. Синий фальшивый индиго имеет высокие колоски с фиолетовыми цветами, а страусиный папоротник известен своими перистыми листьями. «Горящая звезда» имеет яркие перистые цветы и длительный период цветения.

В перечень также входит сирень обыкновенная, которая считается морозостойким растением. Лысый кипарис формирует специальные «колени» для обмена кислородом в плохо дренированной почве. Новоанглийская астра цветет мелкими цветами фиолетового, розового или белого цветов в конце сезона.

