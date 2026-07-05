В каких странах есть украинские общины / © www.freepik.com/free-photo

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Украинский язык имеет официальный статус не только на территории Украины. Мало кто знает, но в далекой Бразилии существует город, где на украинском можно общаться в государственных учреждениях, учебных заведениях и во время культурных мероприятий. Речь идет о муниципалитете Прудентополис, который стал настоящим центром украинской культуры в Южной Америке.

Украинский город в сердце Бразилии

Прудентополис расположен в штате Парана, куда в конце XIX — начале XX века массово переселялись украинцы. Преимущественно это были выходцы из Западной Украины, которые искали лучшие условия для жизни и развития своих семей.

Несмотря на тысячи километров от родины, переселенцы смогли сохранить свой язык, веру, традиции и обычаи. Именно поэтому сегодня Прудентополис часто называют одним из самых украинизированных общин за пределами Украины.

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Когда украинский язык стал официальным

Осенью 2021 года муниципальный совет Прудентополиса единогласно поддержал решение предоставить украинскому языку статус одного из официальных языков города.

Это означает, что украинский язык можно использовать наряду с португальским в культурной, образовательной и общественной сферах. Такое решение стало знаком уважения к многочисленной украинской общине, которая уже больше века является неотъемлемой частью жизни муниципалитета.

Как живет украинское общество сегодня

Потомки украинских переселенцев продолжают беречь культурное наследие своих предков. В городе действуют украинские церковные общины, фольклорные коллективы, танцевальные ансамбли и культурные общества.

Во многих семьях украинский язык передается из поколения в поколение, а дети изучают его вместе с португальским.

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Особое внимание уделяется и традиционным праздникам. Здесь торжественно отмечают:

Рождество по украинским обычаям;

Святвечер с традиционными блюдами;

Пасха с росписью писанок и освящением пасхальных корзин;

фестивали украинской культуры, музыки и народного искусства

Почему это важно

Пример Прудентополиса показывает, что язык может жить и развиваться даже вдали от исторической родины. Благодаря усилиям нескольких поколений украинцев удалось не только сохранить языковое наследие, но и сделать его официальной частью жизни всего города.

Это еще раз подтверждает, что у украинской культуры сильные корни далеко за пределами Европы, а наш язык остается важной составляющей идентичности для сотен тысяч украинцев в разных уголках мира.

Где еще можно услышать украинский

Хотя официальный статус украинский язык получил именно в Прудентополисе, крупные украинские общины также проживают в Канаде, США, Польше, Аргентине и Австралии. Там работают украинские школы, культурные центры, церкви, выходят украиноязычные газеты и проводятся фестивали, которые помогают сохранять национальное наследие даже в тысячах километров от Украины.

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