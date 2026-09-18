Интересные факты об украинском языке / © Freepik

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Украинский язык является государственным языком Украины, но миллионы украинцев и их потомков живут за пределами страны. В разных государствах украинский имеет разный правовой статус: где-то его признают языком национального меньшинства, где-то на нем можно учиться в школах, а в отдельных общинах закон позволяет использовать языки меньшинств в работе местных властей. В то же время важно знать: ни в одном другом независимом государстве украинский сегодня не является государственным языком всей страны. Его особый статус за границей связан прежде всего с правами украинского национального меньшинства.

Хорватия: украинский имеет статус языка национального меньшинства

В Хорватии украинский официально входит в перечень территориальных языков или языков национальных меньшинств, которыми может осуществляться обучение. Государство гарантирует представителям национальных меньшинств возможность получать дошкольное, начальное и среднее образование на родном языке.

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Интересно, что украинский язык в Хорватии имеет именно такой статус, хотя он не является равноправным официальным языком ни одного местного сообщества. Совет Европы в своем последнем отчете о выполнении Европейской хартии региональных или миноритарных языков прямо отметил, что украинский не находится в равноправном официальном использовании ни в одной хорватской местной административной единице.

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А как насчет других стран

Украинский имеет права языка национального меньшинства также в ряде европейских стран. Это означает возможность использовать его в культурной жизни, образовании, средствах массовой информации и других сферах в соответствии с законодательством конкретного государства.

Особый пример — Румыния, где украинский язык относится к языкам национальных меньшинств, права которых защищаются законодательством. Украинская община имеет возможность поддерживать образование и культурные учреждения на родном языке.

В Словакии украинский также имеет статус языка национального меньшинства. Здесь действуют украинские культурные и образовательные учреждения, а государство обеспечивает возможности сохранения языковой самобытности украинской общины.

Следует упомянуть и Польшу, где украинский язык традиционно используется украинским национальным меньшинством, а после начала полномасштабной войны количество людей, пользующихся украинским в стране, значительно возросло. Однако это не делает украинский государственным или общеофициальным языком Польши.

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Почему украинский можно услышать во многих странах

Украинский язык распространился далеко за пределы Украины благодаря нескольким волнам миграции. Украинские сообщества формировались в странах Европы, Северной и Южной Америки еще задолго до современной массовой миграции.

Поэтому во многих государствах существуют украинские школы, культурные центры, церкви, библиотеки, медиа и общественные организации, которые поддерживают использование украинского языка.

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