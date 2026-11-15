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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Не торопитесь делать такую душевую: дизайнеры обратили внимание на важный недостаток

Душевые кабины без дверей, еще недавно считавшиеся трендом, оказались не столь практичными, особенно зимой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Душевые без двери уже не в моде

Душевые без двери уже не в моде / © Getty Images

Раньше большую популярность имели душевые кабины без двери — они выглядели красиво, не нуждались в дополнительном мытье дверцы и не создавали дополнительных препятствий. А потом наступила зима, и такой душ показал, что это совсем неудобное решение. Что выбирают дизайнеры для обустройства ванной комнаты?

Об этом пишет Ziare.

Душевые без двери теряют популярность: что теперь выбирают дизайнеры

Душевые без двери оказались не такими удобными, как казалось. Мытье в них становится дискомфортным из-за холода, вода разбрызгивается на пол, а коврик не успевает высохнуть. Дизайнеры учли все неудобства открытых душевых и предложили новое решение.

Опрос, проведенный в 2026 году Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат США, в котором приняли участие 688 респондентов — в основном дизайнеров, показал интересную тенденцию: 55% людей предпочитают просторную душевую кабину вместо ванны.

Дизайнеры назвали четыре удобные альтернативы душевым без двери:

  1. Одна фиксированная стеклянная панель. Стеклянное полотно, закрепленное к полу и стене, сохраняет чувство легкости и пространства в душе, но задерживает основную часть воды.

  2. Полноценная дверь или частично закрытая кабина. Для лучшего сохранения тепла и большей приватности часть дизайнеров советует просто вернуться к более традиционному оформлению с закрытой душевой зоной.

  3. Беспороговый душ, но с разграничением. Участники опроса называют душевые без порогов и безбарьерным доступом ключевыми элементами безопасности.

  4. Комфортные душевые зоны. В отчете обращают внимание на такие решения, как паровые кабины, встроенные сиденья и полки. Еще 51% опрошенных отметили, что растет популярность подсветки в душе. Также растет популярность теплых полов в душевых кабинах.

Стекло все чаще вытесняет обычные шторки для душа.

Если у вас уже есть душевая зона без двери, эксперты советуют решить проблему самым простым способом — установить фиксированную стеклянную панель, чтобы закрыть эту зону. Она не будет нуждаться в замене пола или тяжелых ремонтных работ.

Если вы хотите обустроить ванную комнату так, чтобы ею было удобно пользоваться и в почтенном возрасте, лучше сохранить беспороговый вход и установить стеклянную панель на входе.

Почему в ванной воняет канализацией

Напомним, неприятный запах канализации в ванной или туалете возникает даже в безупречно чистых квартирах из-за многолетней грязи, которая накапливается в сливах и трубах, гниет и привлекает бактерии. Среди распространенных технических причин — неправильное подключение унитаза через гофрированную трубу, где со временем появляются микрощели, через которые воздух проникает в помещение.

Чтобы устранить проблему, сначала нужно проверить трубы на наличие засоров и воспользоваться специальным средством для чистки канализации, тщательно следуя инструкциям. Кроме того, для предотвращения срыва гидрозатворов применяют вакуумные клапаны, впускающие воздух в систему.

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