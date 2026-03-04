- Дата публикации
Не торопитесь с обрезкой: садовница раскрыла правило, от которого зависит судьба вашего сада
В начале марта у садоводов традиционно «чешутся руки» взяться за секатор. Но не рано ли это делать?
Ответ дал опытная садовница, которая объяснила, какие показатели действительно стоит учитывать, прежде чем резать ветки.
Блогер Олеся Васильевна в TikTok подчеркнула, что решение об обрезке нужно принимать не по календарю, а по погоде. И ключевой ориентир здесь — температура воздуха, причем как дневная, так и ночная.
Когда уже можно браться за обрезку
По словам эксперта, стартовать можно, но только при определенных условиях. Если днем температура поднимается выше +1°C, а ночью не падает ниже -5°C, деревья нормально перенесут процедуру.
Впрочем, если есть возможность не торопиться, лучше дождаться более мягкого режима: плюсовая температура днем и около 0 или -1°C ночью. Именно такая стабильность уменьшает стресс для растений и делает обрезку более безопасной.
Нужно ли замазывать срезы
Многие после обрезки сразу тянутся к садовому вара, убеждены, что так дерево скорее «затянется». Однако садовница уверяет: это распространенное заблуждение.
По ее словам, вар не помогает, а наоборот может навредить. Под слоем замазки скапливается конденсат, удерживается влага, что создает благоприятные условия для гниения и болезней. В результате рана заживает хуже, а дерево слабеет.
Эксперт напоминает: у растений есть естественный механизм восстановления. Если срез сделан правильно и аккуратно, дерево постепенно самое его затянет. Тем более что впереди период сезонных обработок, которые дополнительно поддержат сад.
Главное правило простое: не торопиться, ориентироваться на температуру и доверять естественным процессам.