Не торопитесь с обрезкой: садовница раскрыла правило, от которого зависит судьба вашего сада

Когда обрезать деревья / © pexels.com

Ответ дал опытная садовница, которая объяснила, какие показатели действительно стоит учитывать, прежде чем резать ветки.

Блогер Олеся Васильевна в TikTok подчеркнула, что решение об обрезке нужно принимать не по календарю, а по погоде. И ключевой ориентир здесь — температура воздуха, причем как дневная, так и ночная.

Когда уже можно браться за обрезку

По словам эксперта, стартовать можно, но только при определенных условиях. Если днем температура поднимается выше +1°C, а ночью не падает ниже -5°C, деревья нормально перенесут процедуру.

Впрочем, если есть возможность не торопиться, лучше дождаться более мягкого режима: плюсовая температура днем и около 0 или -1°C ночью. Именно такая стабильность уменьшает стресс для растений и делает обрезку более безопасной.

Нужно ли замазывать срезы

Многие после обрезки сразу тянутся к садовому вара, убеждены, что так дерево скорее «затянется». Однако садовница уверяет: это распространенное заблуждение.

По ее словам, вар не помогает, а наоборот может навредить. Под слоем замазки скапливается конденсат, удерживается влага, что создает благоприятные условия для гниения и болезней. В результате рана заживает хуже, а дерево слабеет.

Эксперт напоминает: у растений есть естественный механизм восстановления. Если срез сделан правильно и аккуратно, дерево постепенно самое его затянет. Тем более что впереди период сезонных обработок, которые дополнительно поддержат сад.

Главное правило простое: не торопиться, ориентироваться на температуру и доверять естественным процессам.