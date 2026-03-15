Не торопитесь сажать картофель: вот лучшие дни для того, чтобы получить действительно большой урожай

Когда сажать картошку по лунному календарю

Многие огородники пытаются посадить картофель как можно раньше, как только позволяет погода. Однако слишком поспешная посадка не всегда дает хороший результат. Если почва еще холодная, клубни могут долго лежать в земле без роста или даже начать портиться. Опытные огородники советуют ориентироваться не только на температуру почвы, но и благоприятные дни по лунному календарю. Считается, что правильно выбранный период помогает растениям быстрее приживаться и формировать крупные клубни.

Когда лучше сажать картофель: какие самые благоприятные дни

Большинство огородников пытаются завершить посадку картофеля именно в апреле. В этот период почва уже достаточно прогревается, но влаги после весенних дождей еще достаточно для хорошего старта растений.

Если отложить посадку до мая, растения могут попасть под жару и нехватку влаги. Поэтому картофель хуже развивается и урожай может быть значительно меньше.

Агрономы советуют высаживать клубни, когда температура грунта на глубине примерно 10 сантиметров поднимается до 8-10 градусов.

Многие огородники также учитывают фазы Луны. Считается, что для культур, формирующих урожай в земле, наиболее благоприятен период убывающей Луны.

В апреле лучшими днями для посадки картофеля часто называют 8, 9, 10, 14, 15, 18 и 19 апреля. В эти дни растения, по народным наблюдениям, лучше укореняются и формируют крепкую корневую систему.

Неблагоприятные дни для посадки картофеля — 1, 2, 3, 4, 12, 13, 26, 27 и 28 апреля. Считается, что растения, взорванные в этот период, могут дольше прорастать и быть более чувствительными к изменениям погоды.