Старая яблоня

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Старая яблоня, которая годами давала обильный урожай, со временем может начать плодоносить значительно хуже. Иногда садоводы решают, что дерево уже отжило свое и планируют его спилить. Однако возраст не всегда является главной причиной понижения урожайности. Даже заброшенное дерево при определенных условиях можно восстановить.

Когда яблоня считается старой и почему перестает плодоносить

Не существует одного возраста, после которого все яблони считаются старыми. Продолжительность их жизни и плодоношения зависит от сорта, условий выращивания и подвоя — растения, на которое привит яблоню.

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По данным Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, обычные высокорослые яблони на семенных подвоях могут жить около 50-60 лет, а активно использоваться для получения урожая — 30-40 лет. Деревья на слаборослых подвоях имеют более короткий жизненный цикл — около 20–25 лет. В промышленных интенсивных садах их часто заменяют уже через 10–15 лет.

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Следовательно, яблоня в возрасте 25–30 лет не обязательно слишком стара для плодоношения. Особенно если это обычно высокорослое дерево, которое имеет здоровый ствол и продолжает образовывать молодые побеги.

С возрастом рост яблони постепенно замедляется. Она образует меньше новых побегов, а старые плодовые веточки постепенно теряют продуктивность. Поэтому урожай может уменьшаться, а яблоки — мельчать. Однако причиной плохого плодоношения бывает не только природное старение.

Если дерево много лет не обрезалось, его крона может чрезмерно загуститься. Ветви начинают затенять друг друга, из-за чего внутрь кроны попадает меньше солнечного света. Это ухудшает условия для образования цветочных почек, из которых развиваются плоды.

Вредит и слишком сильная обрезка. После удаления большого количества ветвей яблоня может активно наращивать новые побеги, тогда как плодоношение временно слабеет.

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Чтобы понять, сохранило ли дерево способность к восстановлению, следует обратить внимание на длину молодых побегов.

Как объясняют специалисты Департамента агропромышленного развития Волынской ОГА, для взрослых плодоносящих деревьев нормальным показателем является ежегодный прирост примерно 30-35 см. Однако даже слабый прирост не означает, что яблоню невозможно спасти. Важно оценить общее состояние дерева, выяснить причину плохого плодоношения и определить, поможет ли ему омолаживающая обрезка.

Посмотрите на конце веток: как определить, будет ли яблоня плодоносить

Один из способов оценить, способна ли старая яблоня снова давать урожай, осмотреть ее ветки и почки. Именно из почек весной развиваются новые побеги, листья или цветки, из которых впоследствии могут образоваться яблоки.

Прежде всего, нужно научиться различать два типа почек. Ростовые почки обычно небольшие, узкие и заостренные. Весной из них появляются листья и молодые побеги. Цветочные почки, наоборот, преимущественно более крупные, более округлые и заметно утолщенные. Они содержат зачатки будущих цветков, поэтому наличие свидетельствует о том, что дерево сохраняет способность к цветению.

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Однако искать цветочные почки только на кончиках длинных веток неправильно. Их расположение зависит от сорта яблони.

Цветочные почки формируются на разных плодовых образованиях. Чаще их можно увидеть на коротких веточках, которые называют кольчатками. Они имеют длину всего несколько сантиметров и нередко заканчиваются большой округлой почкой. Также яблоня может формировать цветочные почки на копьях — коротких побегах — и более длинных плодовых прутиках. У некоторых сортов цветочные почки располагаются непосредственно на концах однолетних побегов. То есть даже обычная с виду молодая веточка может быть местом формирования будущих яблок.

Именно поэтому при обрезке старой яблони важно не срезать без разбора все кончики веток. Если на них расположены цветочные почки, вместе с побегами садовник удалит часть будущего урожая.

Чтобы проверить дерево, следует осмотреть не одну ветку, а разные части кроны. Если на коротких плодовых веточках и молодых побегах сохранились здоровые цветочные почки, это хороший признак: яблоня еще способна цвести и плодоносить.

Однако даже большое количество таких почек не гарантирует обильный урожай. Цветки могут пострадать от весенних заморозков, а при неблагоприятной погоде или недостаточном опылении плоды не завяжутся. Поэтому состояние почек нужно оценивать вместе с другими признаками здоровья дерева — появлением молодых побегов, состоянием основных веток и ствола.

Как определить, можно ли восстановить старую яблоню

Даже если старая яблоня несколько лет дает мало плодов или совсем перестала плодоносить, это еще не значит, что ее нужно спиливать. Прежде всего, следует проверить, продолжает ли дерево расти и насколько хорошо сохранились его основные ветви.

Прежде всего обратите внимание на молодые побеги. Если весной и летом на яблоне появляются новые веточки и листья, это свидетельствует о том, что дерево остается жизнеспособным. Важна и длина этих побегов: если они из года в год становятся все короче, рост яблони замедляется. Однако даже в таком случае дерево иногда можно омолодить.

Далее следует осмотреть крону. Если большинство веток живы, покрываются листьями, а на коротких плодовых веточках образуются цветочные почки, у яблони еще есть потенциал для плодоношения. Отдельные сухие ветки не обязательно свидетельствуют о гибели всего дерева. Их можно удалить при санитарной обрезке.

Особое внимание нужно уделить стволу и большим веткам, образующим основу кроны. Если они крепкие, без значительных трещин и признаков сильного загнивания, шансы на успешное восстановление выше.

Если яблоня продолжает выпускать молодые побеги, но урожай снизился, стоит выяснить причину. Например, дерево может иметь слишком густую крону, из-за которой солнечный свет плохо попадает в плодовые веточки. В таком случае правильно проведенная омолаживающая обрезка может улучшить условия для роста и плодоношения.

Другая ситуация — когда ствол сильно прогнил, имеет глубокие трещины, а большие ветви начали отмирать или могут сломаться. Такое дерево не только сложнее восстановить: оно может представлять опасность для людей и зданий. Поэтому перед обрезкой или удалением яблони с такими повреждениями следует обратиться к специалисту.

Как правильно омолодить старую яблоню

Если старая яблоня остается здоровой, но начала давать гораздо меньше плодов, ее можно попытаться омолодить с помощью обрезки. Это помогает избавиться от сухих и лишних ветвей, обеспечить лучший доступ солнечного света к кроне и стимулировать появление новых побегов, на которых впоследствии может формироваться урожай.

Однако старую яблоню не стоит сильно обрезать за один раз. Если удалить слишком много ветвей, дерево может потратить значительную часть сил на восстановление кроны, а плодоношение временно ухудшится. Поэтому омоложение лучше проводить постепенно, в течение нескольких сезонов.

Сначала нужно очистить крону от сухих и поврежденных веток. Для этого удаляют все отмершие, изломанные и больные части дерева. Также следует убрать перекрещивающиеся ветви трутся друг о друга или растут внутрь кроны. Это поможет освободить место для здоровых побегов.

Следующий шаг — проредить слишком густую крону. Если ветви расположены очень близко, они затеняют друг друга, из-за чего внутри дерева ужаснее развиваются плодовые образования. Поэтому часть лишних ветвей осторожно удаляют, чтобы солнечный свет лучше проникал внутрь кроны.

В то же время не следует срезать все крупные ветки или чрезмерно укорачивать молодые побеги. После сильной обрезки яблоня часто начинает активно выпускать длинные вертикальные побеги, которые называют волчками. Они быстро растут, но обычно не дают урожая сразу.

После этого можно постепенно заменять старые ветви помоложе. В течение следующих сезонов часть старых, малопродуктивных ветвей удаляют или укорачивают до удачно расположенного бокового ответвления. Зато оставляют здоровые молодые побеги, из которых можно сформировать новые плодовые ветви. При этом важно не срезать все короткие веточки с цветочными почками. Именно на них у многих сортов яблонь появляется значительная часть урожая.

Не стоит ожидать, что старая яблоня начнет обильно плодоносить сразу после обрезки . Дереву нужно время, чтобы сформировать новые побеги и плодовые образования. При должном уходе урожайность может постепенно улучшиться, хотя результат зависит от возраста, сорта и общего состояния яблони.

Когда лучше обрезать старую яблоню

Основную обрезку яблонь обычно производят в конце зимы или в начале весны, когда сильные морозы уже прошли, но активный рост еще не начался. Конкретное время зависит от региона и погоды.

Осенью старую яблоню осенью можно обрезать, но лучше ограничиться санитарной обрезкой — удалить сухие, сломанные и больные ветки. Сильную омолаживающую обрезку желательно отложить до конца зимы или начала весны, когда минует угроза сильных морозов, ведь большие свежие срезы могут повысить риск зимних повреждений дерева.

Если дерево очень старое, высокое или имеет большие поврежденные ветви, лучше поручить его обрезку опытному специалисту.

Когда яблоню все-таки придется спилить

Омолаживающая обрезка не может исправить каких-либо повреждений.

Даже дерево с зелеными листьями и живыми побегами иногда бывает опасным из-за разрушения ствола или основных ветвей.

Особого внимания требуют следующие признаки:

большая полость или значительное загнивание ствола;

глубокие трещины в местах ветвления основных ветвей;

опасный наклон дерева, продолжающий увеличиваться;

отмирание значительной части кроны;

большие сухие ветки над постройками, дорожками или местами отдыха.

В таких случаях решение о сохранности дерева лучше принимать после профессионального осмотра.

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