Не торопитесь выбрасывать старые вещи: вот что можно сделать с ненужной одеждой

Наверное, в каждом гардеробе есть такие вещи, которые годами просто занимают место, но выбрасывать их не хочется. И не нужно этого делать, поскольку старым вещам можно придумать достойное применение. Рассказываем, что можно сделать с ненужной одеждой с пользой для себя и других.

Куда девать ненужную одежду: полезные советы

Отдать. Наверное, у вас есть родственники, знакомые или друзья, которые с радостью примут вещи, которые вам больше не нужны. Сейчас также есть социальные магазины или учреждения, которые собирают одежду для тех, кто в ней больше всего нуждается. Поэтому у вас с радостью примут в дар эту одежду.

Наверное, у вас есть родственники, знакомые или друзья, которые с радостью примут вещи, которые вам больше не нужны. Сейчас также есть социальные магазины или учреждения, которые собирают одежду для тех, кто в ней больше всего нуждается. Поэтому у вас с радостью примут в дар эту одежду. Переработать. Если одежда совсем изношена, ее можно отдать на переработку. Обычно такие вещи собирают для набивки мебели или изготовления изоляционных материалов. Посмотреть, есть ли в вашем городе такой перерабатывающий пункт можно в интернете. И вы еще за это получите немного денег – это приятный бонус.

Если одежда совсем изношена, ее можно отдать на переработку. Обычно такие вещи собирают для набивки мебели или изготовления изоляционных материалов. Посмотреть, есть ли в вашем городе такой перерабатывающий пункт можно в интернете. И вы еще за это получите немного денег – это приятный бонус. Продажа или обмен. Сейчас очень много групп в социальных сетях, где продают такие вещи или обменивают на что-то другое. Таким образом, вы можете заработать себе денег, освободив свой гардероб от ненужной одежды. Или поменять его на что-то более интересное для вас, и это может быть не только одежда.

Сейчас очень много групп в социальных сетях, где продают такие вещи или обменивают на что-то другое. Таким образом, вы можете заработать себе денег, освободив свой гардероб от ненужной одежды. Или поменять его на что-то более интересное для вас, и это может быть не только одежда. Вторая жизнь. Есть куча вариантов, как можно подарить ненужным вещам второй шанс. Например, из платья, которое больше не в моде, можно сделать юбку, а из старых джинсов – шорты. Также можно сшить одеяла, пледы, подушки, связать коврики или просто сделать тряпки.

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