Не тратьте деньги на химию: какие комнатные растения спасут ваш дом от плесени и влаги

Плесень — распространенная проблема во многих квартирах и частных домах, особенно с наступлением холодов. Большинство хозяев борются с ней с помощью химикатов. Впрочем, помочь могут обычные комнатные растения.

Есть несколько комнатных растений, которые могут снизить уровень влажности в помещении, естественно предотвращая рост плесени, пишет Express.

Использование таких растений в помещениях, склонных к появлению плесени — хороший естественный способ контролировать уровень влажности. Растения поглощают ее через листья. Таким образом, риск ее появления значительно уменьшается.

Английский плющ

Это влаголюбивое растение хорошо растет в ванных комнатах или кухнях. Оно борется с плесенью, которая передается воздухом во влажной среде, и значительно улучшает циркуляцию воздуха.

Единственный минус английского плюща — это то, что он является ядовитым для домашних животных. Именно поэтому его нужно держать как можно дальше от кошек и собак.

Плющ любит яркий и непрямой свет, хорошо растет в дренированной почве. Он очень легкий в уходе, ведь поливать его нужно только тогда, когда высохнет верхний слой почвы.

Пальма

Пальма идеально вписывается в интерьер любой комнаты. Но специалисты советуют размещать ее возле окна, выходящего на запад или юг. Растение любит яркий, но непрямой свет.

Пальмы не только предотвращают появление плесени, но и действуют как естественные осушители воздуха. Кроме того, они неприхотливы в уходе. Их нужно поливать только раз в неделю или каждые 10 дней.

Сансевьерия

Это растение — лучший выбор для жилищ, страдающих избыточной влажностью. Сансевьерия хорошо растет в солнечном месте и отлично адаптируется к влажной или сухой среде.

Спатифиллум

Спатифиллум идеально подходит для теплой и влажной среды, склонной к образованию плесени. Он хорошо растет в месте с непрямым солнечным освещением. Поэтому разместить его можно в любом месте в комнате или доме.

