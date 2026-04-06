Не трескается и не липнет – как приготовить глазурь без яиц для паски

Глазурь. / © Credits

Реклама

Идеальная глазурь для паски возможна — даже без яичных белков. Она готовится через несколько минут из простых ингредиентов. Эта глазурь легко наносится на паску, не липнет к рукам и не трескается.

Рецептом глазури, которая не будет липнуть и трескаться, поделилась кулинарка valya__saenko.

Ингредиенты:

Реклама

110 г сырого сгущенки

60 г сухого молока

0,5 ч л сока лимона

Приготовление

Смешайте сухое молоко и сгущенку и сок лимона. Активно вымешаем массу в течение 1-2 минут. Глазурь сразу наносите на куличи. Масса должна быть не очень густой — как сметана. Кроме того, могут оставаться небольшие комочки. Это нормально. Комочки разойдутся на пасти.

Напомним, ранее мы писали о классических и современных способах декорирования пасок.