Не трескается и не липнет – как приготовить глазурь без яиц для паски
Глазурь, приготовленная по этому рецепту, не липнет к рукам и не трескается после высыхания.
Идеальная глазурь для паски возможна — даже без яичных белков. Она готовится через несколько минут из простых ингредиентов. Эта глазурь легко наносится на паску, не липнет к рукам и не трескается.
Рецептом глазури, которая не будет липнуть и трескаться, поделилась кулинарка valya__saenko.
Ингредиенты:
110 г сырого сгущенки
60 г сухого молока
0,5 ч л сока лимона
Приготовление
Смешайте сухое молоко и сгущенку и сок лимона.
Активно вымешаем массу в течение 1-2 минут. Глазурь сразу наносите на куличи.
Масса должна быть не очень густой — как сметана. Кроме того, могут оставаться небольшие комочки. Это нормально. Комочки разойдутся на пасти.
