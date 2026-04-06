Не трескается и не липнет – как приготовить глазурь без яиц для паски

Глазурь, приготовленная по этому рецепту, не липнет к рукам и не трескается после высыхания.

Глазурь.

Глазурь. / © Credits

Идеальная глазурь для паски возможна — даже без яичных белков. Она готовится через несколько минут из простых ингредиентов. Эта глазурь легко наносится на паску, не липнет к рукам и не трескается.

Рецептом глазури, которая не будет липнуть и трескаться, поделилась кулинарка valya__saenko.

Ингредиенты:

  • 110 г сырого сгущенки

  • 60 г сухого молока

  • 0,5 ч л сока лимона

Приготовление

  1. Смешайте сухое молоко и сгущенку и сок лимона.

  2. Активно вымешаем массу в течение 1-2 минут. Глазурь сразу наносите на куличи.

  3. Масса должна быть не очень густой — как сметана. Кроме того, могут оставаться небольшие комочки. Это нормально. Комочки разойдутся на пасти.

