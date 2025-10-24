Не тушите капусту без этой специи: как сделать блюдо невероятно вкусным и ароматным

С чем тушить капусту, чтобы получилась вкусной / © Freepik

Реклама

Тушеная капуста — простое, питательное и любимое блюдо многих украинцев. Однако иногда ее вкус получается слишком пресным, а аромат невыразительным. Но есть одна специя, которую часто недооценивают, а зря, потому что именно она способна превратить обычную капусту в настоящий кулинарный шедевр, даже без добавления мяса или копченых колбасок.

Какую специю нужно добавить во время тушения капусты, чтобы блюдо получилось вкусным даже без мяса

Это молотый кориандр. Именно он придает тушеной капусте глубокий вкус, легкую сладость и приятный пряный аромат. Несколько щепоток этой специи во время приготовления — и блюдо приобретает насыщенность, которую обычно дают мясо и копчености.

Как правильно добавлять кориандр в блюдо.

Реклама

Достаточно ¼ чайной ложки на килограмм капусты.

Лучше всего добавлять специю внутри процесса тушения, когда овощи уже мягкие, но еще не разваренные.

Чтобы аромат открылся полнее, можно слегка прогреть кориандр на сухой сковороде перед использованием.

Тушеная капуста с кориандром прекрасно сочетается с картофельным пюре, гречкой или просто хлебом. Она получается ароматной, сытной и легкой одновременно.

Еще несколько трюков для идеальной тушеной капусты