Чем обработать помидоры после ливней / © Pixabay

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Помидоры, конечно, привередливая культура, которая любит много солнечного света и ненавидит дожди. Часто после длительных ливней на томатах появляется фитофтора: листья и плоды коричневеют, становятся непригодными для потребления. Однако, существует несколько эффективных методов, обеспечивающих культуре защиту от фитофтороза.

чесночный раствор

Тщательно измельчите в стакан чеснок, добавьте его в ведро с водой. Настаивайте в течение 10-12 часов, затем процедите, добавьте в раствор еще 2 г марганцовки. Опрыскивайте раствором кусты помидоров. Он помогает убить споры всех грибковых болезней, в том числе и фитофторы.

Солевой раствор

Это самое простое удобрение от фитофтороза. Необходимо растворить стакан соли в ведре холодной воды. Просто окропите этим помидоры после дождя. Раствор образует на листьях культуры защитную пленку, которая не дает бактериям и грибкам проникнуть внутрь.

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Раствор с пеплом

Разведите в ведре воды стакан золы, дайте раствору настояться, а затем процедите через сито. Добавьте еще 30 г хозяйственного мыла, полейте кусты так, чтобы обработать все листья.

Раствор с молоком и йодом

Возьмите 10 л воды (ведро) и разведите в ней 20 капель йода и 1 л молока. Сразу после дождя обработайте этим раствором помидоры. Он не только защитит культуру от грибка, но и ускорит созревание плодов.

Раствор с грибом-трутовиком

В 1 л кипятка разведите 100 г сухого гриба-трутовика, настаивайте в течение суток, отфильтруйте через сито. Обработайте этим раствором растения после ливня. Он отлично защищает от фитофтороза и других грибковых заболеваний.