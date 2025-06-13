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Не удобрения, а настоящая "волшебная палочка": после долговременных дождей обязательно обработайте этим помидоры от фитофторы.
Каждый огородник знает, как трудно получить действительно большой урожай помидоров. Самой опасной болезнью томатов считается фитофтороз, появляющийся после проливных дождей. Однако эксперты поделились эффективным удобрением, которым нужно полить помидоры после дождя.
Помидоры, конечно, привередливая культура, которая любит много солнечного света и ненавидит дожди. Часто после длительных ливней на томатах появляется фитофтора: листья и плоды коричневеют, становятся непригодными для потребления. Однако, существует несколько эффективных методов, обеспечивающих культуре защиту от фитофтороза.
чесночный раствор
Тщательно измельчите в стакан чеснок, добавьте его в ведро с водой. Настаивайте в течение 10-12 часов, затем процедите, добавьте в раствор еще 2 г марганцовки. Опрыскивайте раствором кусты помидоров. Он помогает убить споры всех грибковых болезней, в том числе и фитофторы.
Солевой раствор
Это самое простое удобрение от фитофтороза. Необходимо растворить стакан соли в ведре холодной воды. Просто окропите этим помидоры после дождя. Раствор образует на листьях культуры защитную пленку, которая не дает бактериям и грибкам проникнуть внутрь.
Раствор с пеплом
Разведите в ведре воды стакан золы, дайте раствору настояться, а затем процедите через сито. Добавьте еще 30 г хозяйственного мыла, полейте кусты так, чтобы обработать все листья.
Раствор с молоком и йодом
Возьмите 10 л воды (ведро) и разведите в ней 20 капель йода и 1 л молока. Сразу после дождя обработайте этим раствором помидоры. Он не только защитит культуру от грибка, но и ускорит созревание плодов.
Раствор с грибом-трутовиком
В 1 л кипятка разведите 100 г сухого гриба-трутовика, настаивайте в течение суток, отфильтруйте через сито. Обработайте этим раствором растения после ливня. Он отлично защищает от фитофтороза и других грибковых заболеваний.