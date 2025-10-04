Не угадать самостоятельно: все профессиональные повара единогласно советуют этот продукт для жарки идеальной отбивной

На чем лучше жарить отбивные / © unsplash.com

Все профессиональные шеф-повара единогласно утверждают: для идеальных отбивных подходит только рафинированное оливковое масло.

Почему именно он? Все дело в технологии. Рафинированное масло специально создано для жарки: процесс очистки удаляет примеси и быстро дымящие и горчащие вещества на раскаленной сковороде. Нерафинированная же начинает гореть уже при средних температурах, делая мясо горьковатым и вредным для здоровья.

Чтобы отбивная получилась действительно сочной, понадобятся несколько кулинарных лайфхаков:

Разогрейте сковороду до хорошей температуры. Капля воды на горячей поверхности должна мгновенно танцевать и улетучиваться. Только тогда можно выкладывать мясо. Дайте отбивное время для обжарки. Не переворачивайте кусочки постоянно, не жмите на них лопаткой. Золотистая корочка формируется благодаря покою — сначала обжаривайте с одной стороны, затем переверните на другую. Дайте мясу “отдохнуть”. После сковороды оставьте отбивные на несколько минут. Соки равномерно распределятся внутри, и каждый надрез покажет подлинную сочность блюда.

Секрет прост: правильное масло, покой на сковороде и несколько уловок — и отражательная станет шедевром, который захотят все.