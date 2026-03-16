Не упустите эти дни: лунный календарь подскажет лучшее время для посадки картофеля весной 2026 года

Когда лучше сажать картофель 2026 года / © pexels.com

Многие огородники планируют высадку, ориентируясь не только на погодные условия, но и на лунный календарь. Считается, что разные фазы Луны могут по-разному сказываться на росте культуры и формировании корневой системы.

В марте 2026 года благоприятное время для высадки и подготовки картофеля приходится на вторую половину месяца. 19 марта наступает Новолуние, после которого начинается новый цикл роста Луны. Именно эти дни считаются удачными для работ на поле и на огороде. Однако, обратите внимание, что решающей все же температура почвы: для картофеля оптимальна +7… +8 ° C.

В марте 2026 года наиболее благоприятными периодами высадки картофеля являются:

16-18 марта — идеальные дни для работы с любыми корнеплодами, а также высадка ранних сортов картофеля;

20-24 марта — заканчивается фаза Новолуния, Луна начинает расти, и в регионах с более теплым климатом уже можно начинать высаживать картофель;

27-31 марта — ранние сорта картофеля многие огородники высаживают именно в конце первого весеннего месяца.

Основной период высадки картофеля в большинстве регионов Украины начинается в апреле. В начале Луна все еще будет в цикле роста, а 2 апреля ожидается Полнолуние. До 16 апреля Луна будет спадать, 17 апреля нас ждет Молодой человек, после чего Луна снова начнет расти.

В апреле 2026 года лучшими периодами для высадки картофеля являются:

1 апреля — удачный день, чтобы высадить картофель в регионах, где весна приходит раньше;

3-7 апреля — достаточно благоприятный период, картофель будет хорошо развиваться;

9-12 апреля — для работ на огороде это один из лучших периодов;

18-22 апреля — после Новолуния Луна начинает расти, а это благоприятно для высадки картофеля;

24-28 апреля — еще один удачный период для высадки картофеля, особенно, что касается среднеспелых и поздних сортов.

Важно перед высадкой позаботиться о подготовке материала. Переберите клубни, оставьте только здоровые, затем прорастите их в светлом помещении и, при необходимости, обработайте средствами от болезней.