Не упустите момент: эти шесть деревьев нужно обрезать уже сейчас, иначе сад потеряет урожай

Зимняя обрезка деревьев: что и когда / © pexels.com

В погожий морозный день сад словно замирает — и именно в этот момент у вас появляется преимущество. Пока большинство дачников откладывают дела до весны, вы можете спокойно и без спешки подготовить деревья к активному сезону. Первыми на зимнее омоложение идут яблони и груши. В январе и начале февраля к ним смело добавляют вишни и сливы. А уже ближе к марту наступает черед абрикосов, черешней, айвы и персиков.

Но речь идет не о бессистемной обрезке “на глаз”. Зимняя обрезка — это точная работа на оздоровление дерева. Сначала следует убрать мелкие и лишние ветви у ствола — они только отбирают питание. Далее — сухие, подмерзшие, сломанные снегом или пораженные болезнями побеги. Основная цель — сделать крону светлой и дышащей. Все, что растет внутрь, перекрещивается или трется между собой, нужно удалять без сожаления.

Однолетние приросты обычно укорачивают примерно на треть — это проверенный способ стимулировать дерево весной дать мощные, здоровые побеги. Инструмент должен быть идеальным: хорошо наостренный, чистый, без ржавчины. Любая грязная или тупая поверхность — прямой путь к инфекциям в свежих срезах.

Зимой садовнику открывается еще одно преимущество: на голых ветвях сразу видны все проблемы — кладки вредителей, подозрительные наросты, пятна болезней. Такие ветви нужно удалять без компромиссов, ведь весной они станут очагом тли или грибковых инфекций. После работы отойдите на несколько шагов и посмотрите на дерево сбоку: правильная крона должна быть прозрачной, чтобы каждая ветвь получала свет и воздух.

Следует помнить и о нюансах: яблоня легко переносит даже довольно радикальное обрезание, тогда как косточковые культуры — вишня или слива — нуждаются в более осторожном подходе. Плюс зимней работы еще и в том, что перед вами настоящий “скелет” дерева, не скрытый листьями, поэтому сформировать правильную форму гораздо проще. К тому же, на морозе срезы подсыхают и закрываются быстрее, чем в сырой весенней погоде.