Не упустите момент: точная дата весеннего равноденствия и начала астрономической весны в 2026 году

Когда весеннее равноденствие 2026 года / © pexels.com

Реклама

В 2026 году весеннее равноденствие наступит 20 марта. Для Украины это важное астрономическое событие состоится в 16:45 по киевскому времени.

День и ночь станут практически одинаковыми по продолжительности, а после этого световое время начнет постепенно расти и продлится до летнего солнцестояния 21 июня.

Во время весеннего равноденствия Солнце восходит почти точно на востоке и садится почти точно на западе. Этот момент традиционно считают символическим началом астрономической весны, когда свет окончательно берет верх над тьмой, наполняя природу теплом и жизнью.

Реклама

Весеннее равноденствие — сакральное значение

Весеннее равноденствие всегда имело особое значение для многих народов мира. В традиционных культурах этот день ассоциировался с обновлением природы, пробуждением земли и началом нового жизненного цикла. Наши предки верили, что именно в это время силы света побеждают зиму и старались провести день в гармонии с природой.

В Украине весеннее равноденствие сопровождалось разными обычаями и обрядами. Люди выходили на холмы или открытые места, чтобы встретить восход солнца, пели веснянки и призывали тепло. Особое внимание уделялось порядку в доме: очищали жилище, избавлялись от старых вещей и готовились к новому сельскохозяйственному циклу. Не меньшее значение имели духовные практики: день считался благоприятным для примирения, добрых дел и планирования новых начинаний. Некоторые семьи выпекали обрядовое печенье в виде солнца или птиц, символизируя приход весны.

К весеннему равноденствию также приковано внимание многочисленных народных примет. Теплая и солнечная погода предвещает раннюю и ласковую весну, а холодный ветер — затяжную прохладу. Сбывалась и примета о месяце: какой будет погода на равноденствие, таким и будет ближайший месяц.

Особое внимание уделялось поведению птиц: активный прилет из теплых краев обещал быстрое тепло, а появление аиста или журавля — счастливый и урожайный год.