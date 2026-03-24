Не упустите правильный момент: когда печь паску, красить яйца и готовить мясо к Пасхе
До Пасхи — меньше месяца. Украинцы уже скоро сядут за праздничный стол, поэтому самое время не только продумать меню, но и четко распланировать, если готовить, чтобы избежать предпраздничной суеты.
Традиционную пасхальную корзину и стол трудно представить без базовых блюд:
Паска — главный символ праздника и центр праздничного стола.
Пасхальные яйца — окрашенные или расписанные яйца.
Домашняя колбаса — запеченная или копченая.
Буженина или запеченное мясо — чаще всего свинина или говядина.
Сырная паска — нежный десерт из сыра и изюма.
Хрен со свеклой (гвоздь) — острая закуска к мясу.
Что еще подают на праздничный стол
Кроме традиций, хозяйки все чаще дополняют меню современными блюдами.
салаты из свежих овощей, мяса, рыбы или творога;
мясные и творожные нарезки;
овощные ассорти;
фаршированные яйца;
канапе и рулеты из лаваша;
рыбные блюда.
Выпечка и десерты
Праздничный стол не ограничивается только паской. Дополнительно готовят:
соленые пирожки с начинками;
домашний хлеб и булочки;
сырники или запеканку;
медовщик, маковник;
пасхальное печенье;
фруктовые нарезки;
Пасхальные напитки
Среди традиционных напитков:
компот или кисель;
домашние наливки или вино.
Если что готовить: четкий план без стресса
Чтобы не проводить всю субботу на кухне, подготовку следует разделить на несколько дней. Долго сохраняющиеся продукты лучше купить еще за неделю до праздника.
🔸 Чистый четверг — выпекаем паски (9 апреля):
По давней традиции, именно в этот день берутся за паску. В 2026 году Чистый четверг приходится на 9 апреля. Считается, что выпечка, приготовленная в этот день, приносит в дом благополучие и долго не черствеет. Главное правило — готовить в покое, с хорошим настроением и светлыми мыслями. Если же не успели — паску можно испечь и в субботу.
🔸 Пятница — красим яйца (10 апреля):
Пасхальные яйца стоит подготовить заранее — в пятницу. Они хорошо хранятся в холодильнике несколько дней, так что это поможет сэкономить время накануне праздника.
🔸 Суббота — мясо и салаты (11 апреля):
Последний этап подготовки — мясные блюда и салаты. Именно в субботу их готовят, чтобы подать на стол максимально свежими.
Другие блюда можно готовить без привязки к конкретным дням — все зависит от вашего графика и вдохновения. Главное — заранее распределить нагрузку, чтобы встретить Пасху без лишней спешки и в хорошем настроении.