Не упустите правильный момент: когда печь паску, красить яйца и готовить мясо к Пасхе

До Пасхи — меньше месяца. Украинцы уже скоро сядут за праздничный стол, поэтому самое время не только продумать меню, но и четко распланировать, если готовить, чтобы избежать предпраздничной суеты.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Когда готовить пасхальную корзину

© pexels.com

Традиционную пасхальную корзину и стол трудно представить без базовых блюд:

  1. Паска — главный символ праздника и центр праздничного стола.

  2. Пасхальные яйца — окрашенные или расписанные яйца.

  3. Домашняя колбаса — запеченная или копченая.

  4. Буженина или запеченное мясо — чаще всего свинина или говядина.

  5. Сырная паска — нежный десерт из сыра и изюма.

  6. Хрен со свеклой (гвоздь) — острая закуска к мясу.

Что еще подают на праздничный стол

Кроме традиций, хозяйки все чаще дополняют меню современными блюдами.

  • салаты из свежих овощей, мяса, рыбы или творога;

  • мясные и творожные нарезки;

  • овощные ассорти;

  • фаршированные яйца;

  • канапе и рулеты из лаваша;

  • рыбные блюда.

Выпечка и десерты

Праздничный стол не ограничивается только паской. Дополнительно готовят:

  • соленые пирожки с начинками;

  • домашний хлеб и булочки;

  • сырники или запеканку;

  • медовщик, маковник;

  • пасхальное печенье;

  • фруктовые нарезки;

Пасхальные напитки

Среди традиционных напитков:

  • компот или кисель;

  • домашние наливки или вино.

Если что готовить: четкий план без стресса

Чтобы не проводить всю субботу на кухне, подготовку следует разделить на несколько дней. Долго сохраняющиеся продукты лучше купить еще за неделю до праздника.

🔸 Чистый четверг — выпекаем паски (9 апреля):

По давней традиции, именно в этот день берутся за паску. В 2026 году Чистый четверг приходится на 9 апреля. Считается, что выпечка, приготовленная в этот день, приносит в дом благополучие и долго не черствеет. Главное правило — готовить в покое, с хорошим настроением и светлыми мыслями. Если же не успели — паску можно испечь и в субботу.

🔸 Пятница — красим яйца (10 апреля):

Пасхальные яйца стоит подготовить заранее — в пятницу. Они хорошо хранятся в холодильнике несколько дней, так что это поможет сэкономить время накануне праздника.

🔸 Суббота — мясо и салаты (11 апреля):

Последний этап подготовки — мясные блюда и салаты. Именно в субботу их готовят, чтобы подать на стол максимально свежими.

Другие блюда можно готовить без привязки к конкретным дням — все зависит от вашего графика и вдохновения. Главное — заранее распределить нагрузку, чтобы встретить Пасху без лишней спешки и в хорошем настроении.

