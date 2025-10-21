Как правильно варить картофель / © Фото из открытых источников

Большинство хозяек варит картошку просто в подсоленной воде, не подозревая, что именно так клубни теряют часть своего вкуса и аромата. А профессиональные повара знают, что стоит добавить одну специю, и картофель приобретет насыщенный вкус и невероятный аромат. И это не лавровый лист или черный перец, а более утонченная пряность.

Что добавить в воду во время варки картофеля, чтобы блюдо получилось вкусным и изысканным

Секретная специя — это копченая паприка, которая творит самые настоящие чудеса. Она придает блюду тонкий аромат дымка со сладковатой ноткой, аппетитного цвета и насыщенного вкуса.

Как правильно варить картофель с копченой паприкой.

Почистите и нарежьте картофель средними кусочками. Залейте прохладной водой, посолите. Добавьте полчайной ложки копченой паприки на литр воды. При желании — щепотку сушеного чеснока и куркумы для золотистого цвета. Варите до готовности на среднем огне без крышки.

Если хотите, чтобы вареный картофель был еще более насыщенным, после сливания воды оставьте на 3 минуты под крышкой, чтобы специи раскрылись полностью. А затем блюдо можно посыпать сушеным укропом и пармезаном для сливочного вкуса.