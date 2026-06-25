Что добавить в картофель во время варки / © Фото из открытых источников

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Казалось бы, что может быть проще вареного картофеля? Однако даже такое обычное блюдо способно удивить новыми вкусами, если знать один маленький кулинарный секрет. Опытные повара советуют не ограничиваться солью во время варки, а добавлять в воду ароматный лавровый лист или другую специю из списка. Именно одна из этих специй способна превратить обычный картофель в настоящий ресторанный гарнир.

Почему следует добавлять лавровый лист

Во время варки картофель активно впитывает ароматы из воды. Лавровый лист насыщает клубни тонкими пряными нотками, делающими вкус более глубоким и выразительным. При этом специя не перебивает естественный вкус овоща, а лишь подчеркивает его.

Особенно хорошо лавровый лист сочетается с молодым картофелем, картофельным пюре и гарнирами к мясным и рыбным блюдам.

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На 1-1,5 кг картофеля достаточно добавить 2-3 лавровых листа в воду сразу после закипания. Также можно положить несколько горошин черного перца и щепотку соли. После готовности картофеля лавровый лист обязательно убрать, чтобы аромат оставался легким и приятным. Если оставить надолго специю, она может придать блюду лишней горечи.

Что еще добавить во время варки для изысканного вкуса картофеля

Лавровый лист — не единственная специя, которая способна улучшить вкус картофеля. Повара также советуют экспериментировать с другими ароматическими добавками.

Розмарин. Одна небольшая веточка розмарина при варке придает картофелю нежный средиземноморский аромат. Такой гарнир отлично подходит с курятиной и запеченным мясом.

Чеснок. Два-три зубчика чеснока, добавленные в воду, делают картофель более ароматным и насыщенным. Особенно удачным этот вариант будет для пюре.

Укроп и петрушка. Несколько веточек свежей зелени во время варки придают блюду свежести и легкий летний аромат.

Тмин. Небольшая щепотка тмина придает картофелю особый пикантный вкус и помогает сделать его более ароматным.

После того как вода будет слита, не спешите сразу подавать картошку на стол. Добавьте небольшой кусочек сливочного масла, накройте кастрюлю крышкой и несколько раз осторожно встряхните. Горячий картофель покроется нежной масляной пленкой и станет вкуснее.

Для еще более изысканного вкуса можно посыпать готовое блюдо свежим укропом, зеленым луком или щепоткой сушеного чеснока.

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