Не варите целый кочан: простой способ подготовить капусту на голубцы

Голубцы / © Pixabay

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Приготовление голубцов может отнять немало времени, и чаще всего больше хлопот возникает именно с капустой. Нужно поставить на плиту большую кастрюлю, опустить туда целый кочерыжку, ждать, пока листья начнут отделяться, а затем доставать его слой за слоем. Но этот этап можно упростить.

Об этом говорится в материале kuchnia.

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Как быстро подготовить капусту для голубцов

Сначала с кочана нужно срезать часть со стороны кочана. Важно убрать не только выступающую часть, а сделать достаточно широкий срез поперек кочана.

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Это позволит смягчить листья у основания и отделить его еще до термической обработки.

После этого листья снимают с кочана и опускают в кипящую воду небольшими порциями. За один раз в большую кастрюлю можно положить примерно шесть-семь листьев.

Долго варить их не нужно — достаточно коротко подержать в кипятке, чтобы листья стали мягкими и эластичными. Затем его достают и выкладывают на тарелку или доску.

В результате не придется несколько раз переворачивать целый кочан в кастрюле и ждать, пока очередные листья отделятся.

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Какую капусту лучше выбрать

Такой способ лучше работает с капустой, у которой листья не слишком плотно прилегают друг к другу.

Для голубцов хорошо подходит молодая белокочанная капуста в сезон или савойская. У савойской капусты листья обычно мягкие и гибкие, поэтому их проще отделять и заворачивать.

Если берете обычную белокочанную капусту, лучше не выбирать слишком жесткие, тяжелые и плотные кочаны. Сырые листья из них отделять сложнее, к тому же они могут рваться.

Срезанные части капусты тоже не стоит выбрасывать. Большими кусками можно выстелить дно кастрюли, прежде чем выкладывать голубцы. Остальные можно добавить в соус или бульон, мелко нашинковать для салата или использовать во время приготовления других блюд.

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Что можно использовать вместо свежей капусты

Есть еще один вариант для тех, кто вообще не хочет ошпаривать свежие листья. Речь идет о квашеной капусте, которую ферментируют целыми початками.

Во время ее приготовления листья предварительно обрабатывают, поэтому после квашения они становятся мягкими и легко отделяются от кочана. Кроме того, кисловатый вкус такой капусты хорошо сочетается с начинкой для голубцов.

Однако найти квашеную капусту целыми початками можно не в каждом магазине. Ее следует поискать на рынках или у продавцов домашних квашеных овощей.

Есть и нюанс: листьев в таких початках обычно меньше, чем у крупной белокочанной капусты. Поэтому голубцы получатся более компактными.

Перед заделыванием начинки следует также проверить центральную жилку каждого листа. Если она очень толстая и жесткая, ее можно аккуратно срезать ножом. Так листок станет более гибким, его будет легче завернуть, а голубцы лучше сохранят форму во время тушения.

Напомним и о маринованных голубцах с морковью по-корейски. Здесь вы найдете рецепт популярной хрустящей закуски.

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