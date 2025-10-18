ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
222
Время на прочтение
1 мин

Не верите — проверьте: за 2 минуты с этим аптечным средством пятна на белом исчезают навсегда

Белые вещи — это настоящий вызов для хозяйки. Даже самые качественные стиральные порошки не всегда справляются со стойкими пятнами, оставляя следы или желтоватый оттенок на любимой одежде.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как вывести любое пятно из белой одежды

Как вывести любое пятно из белой одежды / © unsplash.com

Особенно это заметно на хлопчатобумажных футболках, рубашках, постельном белье или деликатных тканях. Но есть простой аптечный лайфгак, который поможет вернуть вещам первоначальное белье в считанные минуты.

Существует простой секрет, как эффективно справиться с любыми пятнами с помощью обычной аскорбиновой кислоты, она же витамин С. Важно выбрать правильную форму — нужна именно жидкая аскорбинка. Такое средство безопасно для ткани и не вредит волокнам, в отличие от агрессивных отбеливателей.

Разложите вещь на ровной поверхности и расправьте зону с пятном. Обильно смочите ее жидкой аскорбиновой кислотой и наблюдайте, как загрязнение исчезает на глазах. Обычно достаточно 1 минуты. Если пятно не исчезло полностью, повторите обработку еще немного аскорбинкой. После этого просто прополощите вещь в холодной воде — и белье снова сияет чистотой.

Этот простой аптечный метод позволяет:

  • быстро удалить пятна от кофе, чая, фруктов и соусов;

  • вернуть первоначальное белье постельного белья, футболкам и рубашкам;

  • сэкономить время и деньги на специальные пятновыводители.

Теперь ваши белые вещи будут всегда выглядеть безупречно, а пятна больше не станут проблемой. Всего одна минута с жидкой аскорбинкой — и одежда сияет чистотой, как новая!

Дата публикации
Количество просмотров
222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie