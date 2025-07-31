Не включайте эти бытовые приборы через удлинитель, потому что сожжете свой дом

Какие приборы нельзя включать через удлинитель / © Pixabay

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Так как количество электроприборов в наших домах постоянно растет, удлинители стали незаменимыми помощниками. Однако следует помнить, что не все электроприборы можно подключать к удлинителю. Игнорирование этого правила может обернуться серьезными последствиями — от перегрева до пожара. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Почему это опасно

По словам экспертов, обычная бытовая розетка выдерживает нагрузку до 3500 Вт, в то время как среднестатистические удлинители рассчитаны только на 2000-3800 Вт, в зависимости от качества и производителя.

При одновременном включении нескольких мощных приборов через один удлинитель возникает перегрузка. В лучшем случае он просто выключится, в худшем перегреется, начнет плавиться, задымится и даже вспыхнет.

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Какие приборы нельзя подключать через удлинитель

Никогда не включайте следующие энергоемкие приборы через удлинитель:

стиральные машинкы, сушилки, посудомойки;

электроплиты, духовки, микроволновые печи;

мультиварки, пароварки, скороварки;

электрочайники, кофемашины;

тостеры, хлебопечи;

кондиционеры, обогреватели;

фены, плойки, стайлеры;

утюги, гладильная система.

Эти приборы потребляют значительное количество электроэнергии, поэтому должны подключаться напрямую к отдельной розетке.

Как предупредить опасность в своем доме

Всегда читайте инструкции к приборам, там указана мощность.

Используйте качественные удлинители с защитой от перегрева.

Не перегружайте один фильтр, лучше распределяйте нагрузку между разными розетками.

Избегайте одновременного подключения нескольких мощных приборов.

Регулярно проверяйте состояние удлинителя. Если корпус горячий, есть запах плавленого пластика или шум, немедленно выключайте.