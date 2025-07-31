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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
714
Время на прочтение
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Не включайте эти бытовые приборы через удлинитель, потому что сожжете свой дом

Удлинитель — это очень удобная вещь, но при правильном использовании. Чтобы избежать короткого замыкания, пожара или испорченной техники, соблюдайте простое правило: все энергоемкие приборы следует включать только в розетку.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие приборы нельзя включать через удлинитель

Какие приборы нельзя включать через удлинитель / © Pixabay

Так как количество электроприборов в наших домах постоянно растет, удлинители стали незаменимыми помощниками. Однако следует помнить, что не все электроприборы можно подключать к удлинителю. Игнорирование этого правила может обернуться серьезными последствиями — от перегрева до пожара. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Почему это опасно

По словам экспертов, обычная бытовая розетка выдерживает нагрузку до 3500 Вт, в то время как среднестатистические удлинители рассчитаны только на 2000-3800 Вт, в зависимости от качества и производителя.

При одновременном включении нескольких мощных приборов через один удлинитель возникает перегрузка. В лучшем случае он просто выключится, в худшем перегреется, начнет плавиться, задымится и даже вспыхнет.

Какие приборы нельзя подключать через удлинитель

Никогда не включайте следующие энергоемкие приборы через удлинитель:

  • стиральные машинкы, сушилки, посудомойки;

  • электроплиты, духовки, микроволновые печи;

  • мультиварки, пароварки, скороварки;

  • электрочайники, кофемашины;

  • тостеры, хлебопечи;

  • кондиционеры, обогреватели;

  • фены, плойки, стайлеры;

  • утюги, гладильная система.

Эти приборы потребляют значительное количество электроэнергии, поэтому должны подключаться напрямую к отдельной розетке.

Как предупредить опасность в своем доме

  • Всегда читайте инструкции к приборам, там указана мощность.

  • Используйте качественные удлинители с защитой от перегрева.

  • Не перегружайте один фильтр, лучше распределяйте нагрузку между разными розетками.

  • Избегайте одновременного подключения нескольких мощных приборов.

  • Регулярно проверяйте состояние удлинителя. Если корпус горячий, есть запах плавленого пластика или шум, немедленно выключайте.

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Дата публикации
Количество просмотров
714
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