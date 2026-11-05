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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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355
Время на прочтение
2 мин

Не внешность и не одежда: что на самом деле люди запоминают о вас после первой встречи

Новое исследование доказывает, что во время первой встречи люди обращают внимание отнюдь не на внешний вид или наряд, а на положительную энергетику, искренность и умение слушать.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Готовясь к важной встрече, мы часто беспокоимся о том, что одеть, как себя вести или что сказать. Однако исследования показывают: наша привлекательность гораздо меньше зависит от внешних факторов, чем мы привыкли считать. Гораздо важнее то ощущение и послевкусие, которое мы оставляем после себя.

Об этом пишет медицинско-информационное издание Egeszsegkalauz.hu.

Что больше всего привлекает людей во время знакомства

Около пяти тысяч человек приняли участие в чешском опросе, который изучал, какие именно качества делают человека приятным и желанным собеседником. Результаты оказались показательными:

  • Позитивная энергетика и оптимизм

98% участников назвали привлекательным, когда человек излучает позитив и оптимистично относится к жизни. Часто запоминается не то, во что вы были одеты, а то, как рядом с вами чувствовал себя другой человек.

  • Чувство юмора и смех

91% респондентов ценят способность часто смеяться, а 69% назвали важным чувство юмора. При этом совсем не обязательно просчитывать каждую фразу — естественность и умение посмеяться вместе создают уютную атмосферу.

  • Уверенность в себе

81% опрошенных считают уверенность привлекательной чертой. Это не значит, что нужно быть самым громким в комнате; внутренняя зрелость и сдержанное самоуважение естественно притягивают людей.

Что может окончательно испортить первое впечатление

Кроме привлекающих вещей исследователи выяснили и те факторы, которые вызывают наибольшее отторжение:

  • 95% людей считают крайне неприятной плохую гигиену;

  • 90% отрицательно относятся к откровенной лжи;

  • 67% раздражают постоянные жалобы на жизнь;

  • 65% отталкивает, когда собеседник все время говорит о своей ненависти к кому-то.

Почему умение слушать важнее красноречия

В долгосрочной перспективе — будь то дружба или крепкие отношения — на первый план выходят другие вещи. К примеру, в одном из недавних исследований (2025 год) с участием более 1500 человек выяснилось, что качественное слушание кардинально меняет восприятие человека.

Внимательных слушателей воспринимают как более «теплых», более компетентных и более скромных. Это не просто ожидание своей очереди заговорить, а искренний интерес, вопросы по теме и желание понять собеседника. Не тот остается в памяти, кто говорит больше всего, а тот, рядом с кем чувствуешь себя по-настоящему услышанным.

Как улучшить первое впечатление

Секрет успешного общения заключается не в заготовленных пафосных фразах или искусственном языке тела. Лучше всего работают простые вещи:

  1. Сосредоточьтесь на коммуникации: давайте человеку договорить до конца.

  2. Задавайте уместные вопросы вместо того, чтобы пытаться любой ценой поразить своими достижениями.

  3. Помните, что первое впечатление — не приговор. Даже если вы неудачно пошутили или растерянно начали разговор, дальнейшие ситуации и искреннее поведение всегда могут полностью изменить мнение о вас.

Ранее психологи объяснили, почему люди, которые не ищут идеальности, живут более спокойно и счастливо.

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