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Не вода и не молоко: в чем вымачивать печень, чтобы она имела кремовую текстуру и идеальный вкус
Печень является ценным источником полноценного белка, железа, витамина А, витаминов группы В, фолиевой кислоты и других питательных веществ. Ее рекомендуют включать в рацион людям с повышенными физическими нагрузками, тем, кто имеет риск дефицита железа, а также всем, кто стремится разнообразить свое питание.
Печень — один из самых полезных субпродуктов, но многие отказываются ее готовить из-за характерной горчинки, специфического запаха и риска получить сухое и жесткое блюдо. Большинство хозяек привыкли вымачивать печень в воде или молоке, однако профессиональные повара все чаще используют другой способ, дающий еще лучший результат. Для этого они выбирают кефир. Именно он помогает сделать печень нежной, сочной и буквально кремовой внутри.
Почему именно кефир
Кефир содержит молочную кислоту, мягко влияющую на волокна продукта. В отличие от обычной воды он не только вымывает остатки крови, но и делает ткани печени значительно нежнее.
Кроме того, кисломолочная среда помогает убрать характерный запах и немного смягчает природную горчинку, не изменяя вкус самой печени.
Как правильно вымачивать печень
Перед приготовлением печень следует промыть, удалить пленки, желчные протоки и крупные сосуды.
После этого нарезают порционными кусками, полностью заливают свежим кефиром жирностью 2,5-3,2% и оставляют в холодильнике примерно на один-два часа.
Для говяжьей печени время можно увеличить до трех часов, а куриной обычно достаточно 40 минут. После вымачивания кусочки нужно лишь слегка обсушить бумажным полотенцем.
После такой подготовки печень становится гораздо более нежной, быстрее готовится и не пересыхает даже во время жарки. Готовое блюдо имеет мягкую кремовую текстуру, остается сочным внутри и приобретает более деликатный вкус без резкого печеночного запаха.
Что еще поможет сделать печень идеальной
Не менее важно не передерживать продукт на сковороде. Печень готовится очень быстро: обычно достаточно по две-три минуты с каждой стороны в зависимости от толщины кусков.
Соль лучше добавлять в конце приготовления. Если посолить печень в самом начале, она скорее потеряет влагу и может стать более жесткой.
Какие специи лучше всего сочетаются с печенью
После вымачивания в кефире вкус продукта хорошо подчеркивают черный перец, копченая паприка, сушеный чабрец, майоран или щепотка мускатного ореха.
Также отличным дополнением станет большое количество обжаренного лука, который придает печени природную сладость и еще большую сочность.