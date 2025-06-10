Крепкий холодный чай — тайна танинов. Надо заварить черный крепкий чай без примесей. После того, как напиток остынет, им надо залить порезанную на куски печень и отправить на час в холодильник. Дубильные вещества — танины, которые содержатся в чае, имеют вяжущее свойство. Они формируют на поверхности печени пленку, которая будет содержать все соки во время приготовления. Также танины взаимодействуют с белками и делают текстуру печени нежной и мягкой, нейтрализуя горечь. Чтобы вкус печени был более изысканным, в чай можно добавить ломтик имбиря или бодяной.