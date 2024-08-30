Не все то золото, что блестит: китайская мудрость рассказывает, от каких желаний лучше отказаться после 50-ти

Психологи утверждают, чем больше у человека желаний, тем живее он себя чувствует. Однако всегда нужно отличать, какие из них истинны, а какие — навязанные. Особенно, когда человеку уже через 50 лет.

Не только молодые и наивные могут попадать на удочку внушения. В этот капкан часто попадают даже в достаточно зрелом возрасте. И здесь кроется основная опасность, ведь через некоторое время такие люди могут искренне удивляться, на что они потратили драгоценные мгновения в жизнь.

Чтобы помочь в выделении истинных желаний от навязанных обществом, следует обратиться к китайскому мудрецу Лао-Цзы, составившему перечень деструктивных вещей, от которых лучше отказаться с возрастом.

Жажда приобретений и владения

В зрелом возрасте, по словам китайского мудреца, важно освободиться от желания иметь. Недавно в Сети завирусился видеоролик, в котором китаец в возрасте показывает свой дом и рассказывает, что владеет 259 вещами (ложки, вилки, простыни, подушки и т.д.) и чувствует себя счастливым.

Подумайте, как многое принадлежит вам. Не становится ли вам страшно от осознания того, что обычно наши шкафы забиты вверх хламом, которым мы редко или никогда не пользуемся? Среди украинцев они являются символом благосостояния. Однако, по сути, все это совсем не нужно для настоящего счастья.

Лао-Цзы когда-то сказал: "Богат тот, кто доволен своим нынешним положением. Ведь именно в этот момент он и начинает радоваться жизни по-настоящему. А остальные в своем желании иметь как можно большие блага — крутятся как белки в колесе до полного износа и опустошения" ".

Желание мести

Китайская мудрость говорит, что не нужно мстить, если кто-то причинил тебе зло. Наверное, вы не раз слышали такую фразу: сядьте на берегу реки и просто наблюдайте, через некоторое время мимо проплывет труп вашего врага.

Это золотые слова, ведь, если вдуматься, у вашего обидчика есть единственный путь – он сам себя накажет за свое поведение. А вам не следует опускаться до его уровня. Тот, кто сеет зло, тот зло и получит.

Жажда того, чтобы соответствовать представлениям других

Когда вы будете измерять свои успехи с помощью чужих осуждений или похвал, то ваша тревога никогда не угаснет. После 50 лет уже нужно забыть об оценке других, лучше жить своей жизнью.

Не держите перед собой картинку такого недостижимого идеала и тогда вы будете чувствовать себя гораздо счастливее. Ведь кто-то грызет себя каждый день по пустому поводу, а кто-то созерцает природу. Как вы думаете – кто проживает более полную жизнь?

Желание успеть все

Слушайте мудрые слова Лао-Цзы: "Природа никогда не спешит, но всегда успевает". Не следует торопиться прожить свою жизнь, старайтесь насладиться каждой его минутой сполна.

Помните, что опережать других – это гибельная привычка, ни к чему хорошему не приведет.

Читайте также: