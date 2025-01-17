Не все знают эти правила: чем нельзя закусывать водку, чтобы не навредить организму еще больше

Чтобы избежать быстрого опьянения и похмелья, важно правильно выбирать закуску к водке. Неправильные продукты могут не только усугубить состояние, но и ускорить эффект алкоголя.

Как закусывать водку правильно

В первую очередь, важно запомнить, что водку нужно обязательно закусывать. Крепкие алкогольные напитки на голодный желудок могут повлечь за собой быстрое опьянение и тяжелое похмелье, а также спровоцировать развитие проблем с пищеварением.

Не менее важно закусывать водку правильными продуктами. Если выбрать закуску наугад, это может окончиться плохо. Также лучше съесть чуть-чуть пищи, а не переедать, что дополнительно принесет проблемы.

Чем лучше закусывать водку

Лучшими продуктами для закусывания водки являются:

нежирное мясо, рыба или птица;

бутерброды с красной икрой — в икре содержатся жиры и белок, которые уменьшают количество впитывающегося в кровь алкоголя, но лучше берите не белый, а цельнозерновой хлеб;

различные ферментированные овощи, например, квашеная капуста, огурец, лук, свекла – благодаря пробиотикам они помогают пищеварению и уменьшают силу утреннего похмелья.

Часто украинцы ставят на праздничный стол холодец. Он также подходит как закусывание для водки, но его следует с осторожностью употреблять людям с повышенным уровнем холестерина. А начинать застолье лучше всего со свежих овощей, содержащих клетчатку для пищеварения. Будьте осторожны с помидорами – в них много кислоты, которая оказывает сильное влияние на стенки желудка, а в сочетании с алкоголем раздражает их.

Продукты, которыми нельзя закусывать водку

соленые блюда, соление — они впитывают жидкость, как водка, обезвоживающая организм;

консервированные овощи (огурцы, помидоры) — содержат много уксуса, дополнительно раздражающего стенки желудка;

жирные и высококалорийные продукты, например, сало — из-за избытка подлуночного жира, печень и желчный пузырь работают активнее, а водка вызывает двойную нагрузку на эти органы;

хрен, горчица, майонез, кетчуп – все они усиливают влияние водки и вредят желудочно-кишечному тракту;

жаркое и другие горячие блюда — они ускоряют всасывание алкоголя, дополнительно нагружая пищеварительную систему;

фрукты, ягоды, сладкое – они вообще не сочетаются с водкой, а еще влияют негативно на поджелудочную, тормозят процессы переработки алкоголя в организме.

Если вы не готовы отказываться от любимых блюд, например салатов "Шубы" или "Оливье", попробуйте заправить их не майонезом, а греческим йогуртом или нежирной сметаной.

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