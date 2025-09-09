ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Не все знают, как правильно перевести это наречие на украинский язык

Все больше украинцев стремятся очистить разговорный язык и ищут соответствующие слова.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Фото: ВиМова/Facebook

Фото: ВиМова/Facebook

Некоторые считают, что правильно говорить фразу «чуть-чуть» в украинском языке, но это суржик.

Есть целый ряд украинских слов и конструкций с аналогичным значением.

Запомните: наречие «чуть-чуть» в украинском языке можно заменить на «ледь-ледь», «ледве-ледве», «трішки», «трішечки», «мало», «мало не», «трохи».

Эти слова используются для обозначения небольшого количества чего-либо или незначительной степени.

Языковеды отмечают, что «чуть-чуть» — пример так называемой лексической редупликации, когда слово ради определенного эффекта повторяется полностью или частично. Такие слова могут хорошо въедаться в речь, а избавиться от них бывает не так просто.

Раньше мы писали о том, как правильно на украинском языке «мнительный».

