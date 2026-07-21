Не все знают: какой режим кондиционера поможет меньше платить за свет

Кондиционер / © Pixabay

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В летнюю жару кондиционер часто работает почти непрерывно, из-за чего счета за электроэнергию могут существенно увеличиться. Эксперты объяснили, какой режим работы помогает снизить затраты, поддерживать комфортный микроклимат и продлить срок службы устройства.

Об этом сообщает House Digest.

Специалисты советуют использовать автоматический режим (Auto), а не режим постоянной работы вентилятора (On).

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В режиме Auto вентилятор работает только тогда, когда кондиционер активно охлаждает помещение. По достижении установленной температуры он выключается, что помогает сократить потребление электроэнергии.

В режиме «On» вентилятор продолжает работать даже после завершения цикла охлаждения, из-за чего электроэнергия расходуется без необходимости.

Почему неправильный режим увеличивает счета

Эксперты объясняют, что постоянная работа вентилятора не только повышает затраты на электроэнергию, но и ускоряет износ оборудования.

Двигатель вентилятора и другие компоненты работают дольше, а воздушный фильтр загрязняется быстрее. Это может привести к более частому техническому обслуживанию и дорогостоящему ремонту.

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По оценкам специалистов, замена двигателя вентилятора может стоить от 300 до 900 долларов.

Еще одно преимущество режима Auto состоит в лучшем контроле влажности.

При охлаждении кондиционер отводит лишнюю влагу в виде конденсата. Если вентилятор продолжает работать после завершения цикла, часть этой влаги снова возвращается в воздух.

Поэтому в комнате становится более душно, а пользователи часто еще больше снижают температуру, заставляя компрессор работать интенсивнее и потреблять больше электроэнергии.

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Какой режим выбрать для циркуляции воздуха

Если нужно лишь поддерживать движение воздуха в помещении, эксперты советуют воспользоваться режимом циркуляции или эко-вентилятора, если он доступен в конкретной модели.

В таком режиме вентилятор автоматически включается примерно на 15–20 минут в час, обеспечивая циркуляцию воздуха без постоянного потребления электроэнергии.

Специалисты подытоживают, что для большинства пользователей автоматический режим (Auto) остается лучшим выбором. Он помогает экономить электроэнергию, поддерживать комфортную температуру и влажность в помещении, а также уменьшает износ кондиционера.

Напомним, ученые обнаружили простой способ охладить дом без кондиционера. Обычный йогурт может стать неожиданным помощником в борьбе с жарой. Исследователи утверждают, что нанесение его на внешнюю сторону окон при определенных условиях способно снизить температуру дома до 3,5°C.

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