Не выбрасывайте чайные листья: 5 способов с пользой использовать их в саду

Чай / © unsplash.com

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Использованные чайные листья могут принести пользу в саду. Эксперты утверждают, что оно способно улучшать качество почвы, ускорять компостирование, поддерживать отдельные растения и даже помогать в борьбе с некоторыми грибковыми заболеваниями.

Об этом сообщило издание martha stewart.

После чашки чая не обязательно сразу выбрасывать заваренные листья. Специалисты советуют повторно использовать их в садоводстве, ведь они могут стать натуральной органической добавкой. В то же время они подчеркивают, что для этого подходит только чай без молока, сахара или других подсластителей, поскольку такие примеси могут нанести растениям вред.

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Один из самых распространённых способов использования —добавление использованных чайных листьев в компост. Основательница компании Symbi Линдси Этемадипур рассказывает, что регулярно добавляет остатки чая в компостную кучу, ведь они повышают содержание азота. Это, по её словам, ускоряет процесс разложения органических отходов.

Эксперт по садоводству Сью Юр также использует чайные пакетики для компостирования. В то же время она обращает внимание на то, что многие современные пакетики могут содержать микропластик. Поэтому, если нет уверенности в их составе, в компост лучше добавлять только чайные листья, а пакетик утилизировать отдельно.

Специалисты также рекомендуют вносить использованные чайные листья непосредственно в почву. Они помогают повысить содержание питательных веществ, стимулируют развитие полезных микроорганизмов и улучшают структуру почвы. Кроме того, чайные листья имеют слабокислую реакцию, поэтому могут быть полезны для растений, которые хорошо растут в кислой среде.

По словам Линдси Этемадипур, она использует этот способ для подкормки роз. Если растениям требуется дополнительная поддержка, эксперт советует повторно заварить уже использованные листья, а слабый настой использовать для полива.

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Сью Юр также отмечает, что иногда выливает остатки остывшего чая вместе с листьями под азалию, растущую возле её дома. По её словам, такую подкормку могут оценить и другие кислотолюбивые растения, в частности камелии и рододендроны. В то же время она подчеркивает, что чай следует использовать умеренно.

Еще один способ применения связан с борьбой с сорняками. Сами по себе чайные листья не предотвращают их появление, однако их можно использовать вместе с мульчей. Толстый слой мульчи затрудняет попадание семян в почву и ограничивает доступ солнечного света к уже проросшим сорнякам.

Отдельно эксперты упоминают об использовании чайного настоя для ухода за растениями. В частности, слабый охлажденный настой ромашкового чая можно применять для обработки растений при некоторых грибковых инфекциях. Для этого использованные листья оставляют в воде ещё на некоторое время, чтобы получить слабый настой, который после охлаждения используют для опрыскивания.

Кроме того, использованные чайные листья станут полезной добавкой для дождевых червей. Для этого их следует добавлять в компост, который является питательной средой для них.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как изменить состав почвы для гортензий, чтобы добиться насыщенного синего или фиолетового цветения.

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