Не выбрасывайте чайные пакетики: три неожиданных способа, как их можно использовать в саду

Использованные чайные пакетики могут пригодиться садоводам

Чай - один из самых популярных напитков осенью, в то же время использованные чайные пакетики могут пригодиться садоводам. Эксперт советует рассмотреть возможность их использования во время работы в саду, ведь они имеют некоторые скрытые преимущества, о которых вы можете не знать.

Об этом пишет Daily Express.

Чайные листья могут помочь при выполнении множества садоводческих задач, таких как: удобрение почвы, отпугивание определенных вредителей и может быть использовано как гербицид.

Эксперт по садоводству Крис Вейр отмечает, что чайные пакетики содержат много дубильной кислоты и питательных веществ, которые обогащают почву.

Чайные пакетики содержат много питательных веществ, которые обогащают почву / © Unsplash

«Чайные пакетики содержат полезные соединения, которые улучшают структуру почвы, удерживают влагу и обеспечивают растения необходимыми питательными веществами», — рассказал Вейр.

Он также рассказал о трех способах, как можно применить использованные чайные пакетики в саду.

Как натуральное удобрение

Использованные чайные пакетики являются эффективным удобрением, поскольку во время разложения они обеспечивают почву необходимыми питательными веществами, такими как азот, фосфор и калий.

Эти питательные вещества помогают улучшить структуру почвы, увеличить удержание влаги и несколько снизить уровень pH для растений, которые любят кислую и среднекислую почву.

Как средство от вредителей

Разложив использованные чайные пакетики вокруг растений и цветов, вы можете отпугнуть голодных вредителей. Это эффективный способ борьбы со слизнями и улитками, которые любят грызть листья.

Опытный садовод советует раскладывать пакетики на клумбах и грядках — и тогда сильный запах чая отпугнет вредителей.

Также эти пакетики могут помочь тогда, когда домашние животные «любят» выкапывать растения. В таком случае пакеты от чая следует положить в те места, где четвероногие обычно копают, и слегка присыпать землей. Так они будут служить естественным отпугивателем.

Как средство для приготовления компоста

Чайные пакетики также можно использовать для приготовления компоста. Чай богат азотом, который помогает органическим веществам быстрее разлагаться, а также он содержит такие питательные вещества, как калий и фосфор.

«Вам нужно убедиться, что сами чайные пакетики полностью компостируются, или вы можете высыпать чайные листья непосредственно в компостную кучу. Поскольку чайные листья содержат очень концентрированное количество определенных питательных веществ, их лучше всего использовать для растений, которые растут в кислой почве», — отмечает опытный садовод.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как можно применить чайные пакетики после заваривания в хозяйстве.

