Не выбрасывайте эти отходы, а закопайте в горшок: даже очень слабый спатифиллум обильно зацветет
Осенью и зимой «женское счастье» требует особого ухода, как и все комнатные растения. Не спешите избавляться от ослабленного спатифиллума. Немного заботы и природных подкормок — и растение снова будет радовать вас нежными белыми цветами.
Спатифиллум считается довольно неприхотливым комнатным растением. Однако в холодное время года он часто теряет свои силы: листья желтеют, цветоносы сохнут, а сам куст выглядит слабым. Многие хозяйки в таких случаях выбрасывают цветок, думая, что спасти его уже невозможно. На самом деле спатифиллум можно оживить простым и доступным способом — достаточно закопать в горшок один из этих секретных ингредиентов.
Почему спатифиллум слабеет и не цветет в холодное время года
Зимой растению не хватает света, из-за чего оно замедляет свой рост. Также оказывают влияние сухой воздух от батарей, избыток полива или жесткая вода. В результате корни постепенно теряют способность полноценно питать цветок, и он начинает болеть.
Что нужно закопать в почву, чтобы спатифиллум ожил и зацвел
Профессиональные флористы советуют использовать натуральные подкормки, которые будут стимулировать корневую систему. Самые эффективные из них:
Банановая кожура содержит калий и магний, которые отвечают за обильное цветение. Достаточно закопать небольшой кусочек в почву, и цветок снова оживет.
Молотая яичная скорлупа насыщает землю кальцием и делает ее менее кислой.
Использованная заварка черного чая удерживает влагу внутри почвы и постепенно отдает полезные микроэлементы.
Если хотя бы один из этих компонентов добавить в горшок, даже самый слабый спатифиллум начнет формировать новые листочки, а уже через несколько недель выпустит бутоны.
Какие еще советы по уходу за спатифиллумом осенью и зимой
Поливайте растение только отстоявшейся водой комнатной температуры.
Зимой ставьте горшок поближе к окну, но не под прямые солнечные лучи.
Раз в месяц протирайте листья влажной салфеткой, чтобы они дышали.
Избегайте сквозняков, потому что спатифиллум их не выдерживает.