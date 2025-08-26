ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
335
Время на прочтение
2 мин

Не выбрасывайте эти отходы, а закопайте в горшок: даже очень слабый спатифиллум обильно зацветет

Осенью и зимой «женское счастье» требует особого ухода, как и все комнатные растения. Не спешите избавляться от ослабленного спатифиллума. Немного заботы и природных подкормок — и растение снова будет радовать вас нежными белыми цветами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как заставить спатифиллум зацвести

Как заставить спатифиллум зацвести

Спатифиллум считается довольно неприхотливым комнатным растением. Однако в холодное время года он часто теряет свои силы: листья желтеют, цветоносы сохнут, а сам куст выглядит слабым. Многие хозяйки в таких случаях выбрасывают цветок, думая, что спасти его уже невозможно. На самом деле спатифиллум можно оживить простым и доступным способом — достаточно закопать в горшок один из этих секретных ингредиентов.

Почему спатифиллум слабеет и не цветет в холодное время года

Зимой растению не хватает света, из-за чего оно замедляет свой рост. Также оказывают влияние сухой воздух от батарей, избыток полива или жесткая вода. В результате корни постепенно теряют способность полноценно питать цветок, и он начинает болеть.

Что нужно закопать в почву, чтобы спатифиллум ожил и зацвел

Профессиональные флористы советуют использовать натуральные подкормки, которые будут стимулировать корневую систему. Самые эффективные из них:

  • Банановая кожура содержит калий и магний, которые отвечают за обильное цветение. Достаточно закопать небольшой кусочек в почву, и цветок снова оживет.

  • Молотая яичная скорлупа насыщает землю кальцием и делает ее менее кислой.

  • Использованная заварка черного чая удерживает влагу внутри почвы и постепенно отдает полезные микроэлементы.

Если хотя бы один из этих компонентов добавить в горшок, даже самый слабый спатифиллум начнет формировать новые листочки, а уже через несколько недель выпустит бутоны.

Какие еще советы по уходу за спатифиллумом осенью и зимой

  • Поливайте растение только отстоявшейся водой комнатной температуры.

  • Зимой ставьте горшок поближе к окну, но не под прямые солнечные лучи.

  • Раз в месяц протирайте листья влажной салфеткой, чтобы они дышали.

  • Избегайте сквозняков, потому что спатифиллум их не выдерживает.

Дата публикации
Количество просмотров
335
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie