Не выбрасывайте это сокровище: чрезвычайно полезные и лечебные свойства мандариновой кожуры

До Нового года осталось несколько дней, поэтому в каждом украинском доме уже пахнет мандаринами. Но обычно многие после того, как съедят фрукт, просто выбрасывают шкурку от них. Хотя не стоит этого делать. Оставляйте мандариновую шкурку себе, она вам будет крайне полезна для здоровья, на кухне и для красоты. Рассказываем, чем может быть полезна мандариновая кожура.

Чем полезна мандариновая кожура: 5 оригинальных идей для применения

Ароматизатор. Мандариновая кожура содержит в себе испаряющиеся масла, оставляют приятный аромат вокруг. Поэтому можно просто положить мандариновую кожуру на подоконник на кухне или в гостиной, и в вашем доме будет царить дух Рождества и новогодних праздников.

Мандариновая кожура содержит в себе испаряющиеся масла, оставляют приятный аромат вокруг. Поэтому можно просто положить мандариновую кожуру на подоконник на кухне или в гостиной, и в вашем доме будет царить дух Рождества и новогодних праздников. Лечебная настойка. Мандариновую шкурку применяют в лечебных целях, настаивая ее на воде или водке. Она лечит сухой кашель, бронхит и повышает иммунитет. Для того, чтобы из нее получить лекарство от кашля, нужно залить кипятком три ложки измельченных шкурок, добавить немного меда и пить в течение дня.

Мандариновую шкурку применяют в лечебных целях, настаивая ее на воде или водке. Она лечит сухой кашель, бронхит и повышает иммунитет. Для того, чтобы из нее получить лекарство от кашля, нужно залить кипятком три ложки измельченных шкурок, добавить немного меда и пить в течение дня. Ароматные напитки. Высушенную мандариновую кожуру можно добавлять в чай или глинтвейн. Тогда ваши напитки приобретут ароматный цитрусовый вкус.

Высушенную мандариновую кожуру можно добавлять в чай или глинтвейн. Тогда ваши напитки приобретут ароматный цитрусовый вкус. Десерты. Кулинары со всего мира кладут кожуру мандаринов в свои десерты. Вы можете использовать сухую измельченную кожуру в качестве цуката, добавив ее к рождественскому кексу или шоколадной глазури. Также можно добавлять ее в мясо, если вы собираетесь его запекать.

Кулинары со всего мира кладут кожуру мандаринов в свои десерты. Вы можете использовать сухую измельченную кожуру в качестве цуката, добавив ее к рождественскому кексу или шоколадной глазури. Также можно добавлять ее в мясо, если вы собираетесь его запекать. Уход за кожей. Из мандариновых шкурок выходит прекрасный тоник, подтягивающий кожу и разглаживающий морщинки. Для этого нужно измельчить кожуру одного мандарина, залить стаканом минеральной воды и настоять в течение суток. Таким тоником следует протирать кожу лица 2 раза в день. Он поможет избавиться от черных точек и подтянет дряблую кожу.

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