Как избавиться от горечи в огурцах / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Бывает, что идеальные с виду, хрустящие огурчики оказываются горькими, обычно их сразу хочется выбросить. Но не спешите избаляться от таких овощей, ведь на самом деле горький вкус легко убрать. О том, как это быстро и правильно сделать, пишет ресурс «Радио Трек».

Почему огурцы горчат

Горечь — это не признак порчи, а естественная реакция растения на стрессовые условия: жару, недостаточный полив или перепады температур. Виноват в этом кукурбитацин — вещество, концентрирующееся ближе к кончику огурца, сразу под кожурой.

Как убрать горечь из огурца: действенный лайфхак, который быстро решит проблему

Тщательно промойте горькие плоды холодной водой. Срежьте примерно сантиметр с верхнего кончика плода. Возьмите этот срезанный кусочек и начните тереть место среза на огурце круговыми движениями. Через несколько секунд появится белая пена, именно в ней содержится горечь. Продолжайте тереть около 30 секунд, пока пена не перестанет образовываться. Промокните огурец бумажным полотенцем, а затем снова хорошо помойте холодной водой.

После этой простой процедуры плод больше не будет горечи и снова станет вкусным.

Реклама

Как выбрать вкусные огурцы без горечи

Чтобы избежать горьких плодов еще на этапе покупки, обратите внимание на следующие признаки:

Цвет огурца должен быть насыщенно зеленым, без желтых пятен.

Поверхность — гладкая или с мелкими пузырьками, но не вялая.

На ощупь плод должен быть жестким и упругим.

Кончики — не увядшие и не подсохшие.

Также важно правильно хранить огурцы. Держите их в холодильнике, но не мойте до момента употребления, ведь влага ускоряет порчу овощей.