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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
194
Время на прочтение
2 мин

Не выбрасывайте горькие плоды: как сделать огурцы вкусными за одну минуту — кулинарный трюк

Этот лайфхак будет полезен, если овощи необходимо консервировать или приготовить из них салаты. С таким трюком ни один огурец больше не пропадет.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от горечи в огурцах

Как избавиться от горечи в огурцах / © www.freepik.com/free-photo

Бывает, что идеальные с виду, хрустящие огурчики оказываются горькими, обычно их сразу хочется выбросить. Но не спешите избаляться от таких овощей, ведь на самом деле горький вкус легко убрать. О том, как это быстро и правильно сделать, пишет ресурс «Радио Трек».

Почему огурцы горчат

Горечь — это не признак порчи, а естественная реакция растения на стрессовые условия: жару, недостаточный полив или перепады температур. Виноват в этом кукурбитацин — вещество, концентрирующееся ближе к кончику огурца, сразу под кожурой.

Как убрать горечь из огурца: действенный лайфхак, который быстро решит проблему

  1. Тщательно промойте горькие плоды холодной водой.

  2. Срежьте примерно сантиметр с верхнего кончика плода.

  3. Возьмите этот срезанный кусочек и начните тереть место среза на огурце круговыми движениями.

  4. Через несколько секунд появится белая пена, именно в ней содержится горечь.

  5. Продолжайте тереть около 30 секунд, пока пена не перестанет образовываться.

  6. Промокните огурец бумажным полотенцем, а затем снова хорошо помойте холодной водой.

После этой простой процедуры плод больше не будет горечи и снова станет вкусным.

Как выбрать вкусные огурцы без горечи

Чтобы избежать горьких плодов еще на этапе покупки, обратите внимание на следующие признаки:

  • Цвет огурца должен быть насыщенно зеленым, без желтых пятен.

  • Поверхность — гладкая или с мелкими пузырьками, но не вялая.

  • На ощупь плод должен быть жестким и упругим.

  • Кончики — не увядшие и не подсохшие.

Также важно правильно хранить огурцы. Держите их в холодильнике, но не мойте до момента употребления, ведь влага ускоряет порчу овощей.

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Дата публикации
Количество просмотров
194
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