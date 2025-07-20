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Не выбрасывайте горькие плоды: как сделать огурцы вкусными за одну минуту — кулинарный трюк
Этот лайфхак будет полезен, если овощи необходимо консервировать или приготовить из них салаты. С таким трюком ни один огурец больше не пропадет.
Бывает, что идеальные с виду, хрустящие огурчики оказываются горькими, обычно их сразу хочется выбросить. Но не спешите избаляться от таких овощей, ведь на самом деле горький вкус легко убрать. О том, как это быстро и правильно сделать, пишет ресурс «Радио Трек».
Почему огурцы горчат
Горечь — это не признак порчи, а естественная реакция растения на стрессовые условия: жару, недостаточный полив или перепады температур. Виноват в этом кукурбитацин — вещество, концентрирующееся ближе к кончику огурца, сразу под кожурой.
Как убрать горечь из огурца: действенный лайфхак, который быстро решит проблему
Тщательно промойте горькие плоды холодной водой.
Срежьте примерно сантиметр с верхнего кончика плода.
Возьмите этот срезанный кусочек и начните тереть место среза на огурце круговыми движениями.
Через несколько секунд появится белая пена, именно в ней содержится горечь.
Продолжайте тереть около 30 секунд, пока пена не перестанет образовываться.
Промокните огурец бумажным полотенцем, а затем снова хорошо помойте холодной водой.
После этой простой процедуры плод больше не будет горечи и снова станет вкусным.
Как выбрать вкусные огурцы без горечи
Чтобы избежать горьких плодов еще на этапе покупки, обратите внимание на следующие признаки:
Цвет огурца должен быть насыщенно зеленым, без желтых пятен.
Поверхность — гладкая или с мелкими пузырьками, но не вялая.
На ощупь плод должен быть жестким и упругим.
Кончики — не увядшие и не подсохшие.
Также важно правильно хранить огурцы. Держите их в холодильнике, но не мойте до момента употребления, ведь влага ускоряет порчу овощей.