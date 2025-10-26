Не выбрасывайте хризантемы после цветения: что сделать, чтобы они цвели не один сезон

Хризантемы / © Getty Images

Многие выбрасывают хризантемы, как только они отцветут. Однако их можно пересадить в ваш сад, и они будут расти как многолетние растения.

Как ухаживать за этими цветами после того, как они отцвели и где их хранить зимой, рассказали эксперты ресурса Martha Stewart.

Цветочная экспертка Фрэнки Гниводда говорит, что солнечный свет и вода являются двумя важнейшими факторами. Поливать цветы следует, как только верхний слой почвы подсыхает. Они также лучше растут, когда есть большое количество солнца. Если они слишком затенены, цветы быстро увядают. Еще один фактор, который следует учитывать – это контроль температуры. Хризантемам требуются прохладные условия.

Как обрезать отцветшие цветы

Обрезка отцветших цветов гарантирует, что энергия хризантемы будет направлена на новый рост. Это значительно увеличивает продолжительность жизни и красоту вашего растения в течение всего сезона.

Экспертка ждет, пока цветы полностью отцветут и станут коричневыми. Затем срезает их чуть выше здоровых листьев. Чем чаще обрезают отцветшие цветы, тем больше свежих бутонов появится.

Когда хризантема полностью отцветет, следует срезать все стебли, оставляя пни высотой около 5 см.

Где хранить зимой

В конце вегетационного периода, после того, как хризантема закончит цвести и ее листья начнут отмирать, обрежьте все стебли.

Затем поместите растение в прохладное место для зимнего периода покоя. Температура не должна опускаться ниже нуля, поскольку большинство горшечных мам не морозостойко. Во время зимнего покоя почва должна быть слегка влажной, но не полностью сухой.

Как пересадить хризантемы

Лучшее время для высадки горшков с хризантемами в открытый грунт – весна, когда пройдут поздние заморозки.

Хризантемы могут расти на большинстве типов почв, если они хорошо дренированы. Не сажайте хризантемы в местах, где скапливается вода, особенно зимой, и убедитесь, что это место получает достаточно солнечного света

Подготовьте почву: удалите любые окружающие сорняки и разрыхлите землю, затем выкопайте яму чуть больше корневой грудки. Осторожно извлеките растение из горшка, не повреждая корневый комок, затем переместите его в посадочную яму и заполните его грунтом. Хорошо полей цветок после того, как он будет закреплен. Замульчивайте почву вокруг растения. Можно использовать древесную щепу, солому или другую органическую мульчу.

В течение вегетационного периода следует удобрять кусты цветов комплексными удобрениями. Обычно этому растению требуются азотные удобрения в течение первой половины вегетационного периода.

Во второй половине следует выбрать фосфорные и калийные удобрения. Чтобы стимулировать рост и укрепить растение, используйте 2-процентный раствор янтарной кислоты.

