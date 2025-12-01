Не выбрасывайте испорченные крупы: они непременно вам пригодятся для решения бытовых проблем

Большинство хозяек автоматически выбрасывают крупы, которые стали влажными, изменили запах и уже не подходят для приготовления блюд. Но зря: даже непригодные для еды зерновые продукты могут стать незаменимыми помощниками в хозяйстве. Они отлично поглощают воду, устраняют запахи, помогают в уходе за вещами и даже подпитывают растения. Главное — знать, как правильно их применить.

Впитывают излишнюю влагу в доме. Старый рис, гречка или пшено работают как природный абсорбент. Что можно сделать: насыпать крупу в тканевой мешочек и положить в шкаф, вещи не будут обладать запахом сырости. Чтобы в ванной не было плесени, поставьте мисочку с крупой, сырость и плесень больше не будут надоедать. Оставьте пакетик с крупой в ящике с обувью — это уберет неприятный запах. Крупа впитывает влагу не хуже купленных осушителей.

Очистка посуды и кастрюль. Мелко перемолотая и рассыпчатая сухая крупа действует как нежный абразив. Насыпьте немного крупы на губку, смешайте с каплей моющего средства. Помойте кастрюлю или сковороду. Такое средство быстро удаляет нагар и жир, не повреждая покрытия.

Средство против неприятных запахов в холодильнике. Неприятный запах холодильной камеры можно быстро устранить с помощью крупы. Насыпьте рис или гречку в небольшую чашку, поставьте ее во внутрь на 12 часов. Крупа поглощает ароматы так же эффективно, как сода.

Спасение смартфона после влаги. Если телефон немного намок, испорченные крупы помогут решить проблему. Засыпьте сухой рис в контейнер, положите телефон на 6 часов. Рис извлекает воду из корпуса, уменьшая риск повреждения.