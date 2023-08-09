Не выбрасывайте: как банановая кожура помогает бороться против признаков старения

Украинцы любят смаковать бананы. Потому эти экзотические фрукты можно отыскать фактически в каждом доме. Но после их употребления не спешите выбрасывать на мусорную корку. Она поможет в борьбе с морщинами.

Как передает The Jerusalem Post, в TikTok женщина в возрасте 42 лет шокировала своих подписчиков использованием простого средства в борьбе против первых признаков старения кожи лица.

Женщина по имени Кейт поделилась пользователями социальной сети, как ей удалось добиться молодой с виду кожи, не прибегая к ботоксу и не используя гиалуроновую кислоту.

По ее словам, вместо того чтобы выбрасывать банановые кожуры после того, как она съела сладкую мякоть, она их мелко нарезает, накладывает на лицо как маску, через несколько минут смывает и наносит касторовое масло.

Как доказательство, женщина представила пользователям TikTok свои старые фотографии, на которых можно увидеть морщины и другие признаки старения на коже лица. А потом поделилась фотографией, которая была сделана через два месяца после того, как она начала ежедневно проводить процедуру с банановой шкуркой. Разница оказалась очевидной.

В своем аккаунте Кейт написала, что достигла таких результатов без хирургического вмешательства или других косметологических процедур. Она хотела поэксмериментировать и доказать, что только одни банановые шкурки могут помочь значительно омолодить кожу.

По словам Кейт, она проводит процедуру каждый вечер в течение 4 месяцев. А вы бы попробовали?

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