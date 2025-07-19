Как избавиться от тли простым способом / © Unsplash

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Благодаря химическим соединениям, которые содержатся в картофельной ботве, она помогает эффективно бороться с тлей в саду и на огороде. Приготовить настой очень просто, но сначала нужно собрать свежие верхушки картофельного стебля. Именно в них собрана самая большая концентрация нужных микроэлементов.

После сбора тщательно промойте картофельную ботву, чтобы удалить остатки почвы и другую грязь. Затем попытайтесь измельчить ее на мелкие кусочки. Так активные вещества будут лучше контактировать с водой во время приготовления настоя.

Теперь можете поместить измельченную ботву в глубокую емкость, например, старую кастрюлю. Залейте ее теплой водой. На одну часть ботвы нужно примерно 10 частей жидкости. Оставьте смесь настаиваться на 3-4 часа. После этого процедите через сито или марлю, чтобы успешно удалить все твердые частицы.

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Готовым настоем рекомендуется опрыскивать растения, пораженные тлей. Делать это лучше рано утром или поздно вечером, когда солнце уже неактивно. Так вы избежите нежелательных ожогов листьев. Особенно тщательно опрыскивайте нижнюю сторону каждого листика, именно там скапливается больше всего тли.

При необходимости процедуру можно повторять каждые 7-10 дней. Здесь все зависит от степени зараженности растения. Благодаря использованию этого средства вы сможете избавиться от вредителей без дополнительной химии.

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