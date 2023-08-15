Не выбрасывайте кофейную гущу: 5 уникальных способов ее применения

Если у вас остается много кофейной гущи после приготовления любимого напитка, не торопитесь ее выбрасывать. Она станет прекрасным помощником в решении бытовых вопросов. С помощью кофейной гущи можно удалить старые пятна, избавиться от неприятных запахов и даже сделать косметические процедуры. Чем полезна кофейная гуща, и как ее применить с пользой для себя – читайте дальше.

Нейтрализует запах

Если в холодильнике неприятный запах, не спешите его размораживать и вымывать. Можно поставить емкость с кофейной гущей на время, и запах исчезнет. Когда у вас пахнут руки после рыбы, мяса или чеснока, можно натереть ею ладони, и стойкий аромат продуктов исчезнет сразу.

Выводит пятна

Благодаря своим абразивным веществам кофейная гуща прекрасно справляется с выведением пятен. Вам не нужно использовать химические моющие средства, стойкие пятна на стеклянной посуде или столешнице можно вымыть с помощью кофейной гущи. Для этого нужно приготовить моющую пасту: в кофейную гущу добавить немного воды, чтобы получилась кремообразная смесь, и натереть ею пятно.

Косметическое средство для кожи

Кофейная гуща идеально подходит для скрабирования кожи лица и головы. Чтобы сделать такой скраб для лица, нужно в кофейную гущу добавить немного воды и меда. Кожа после него будет идеально гладкой и увлажненной.

Один раз в неделю используйте кофейную гущу для скрабирования кожи головы. Такой скраб отшелушит мертвые клетки, от чего корни волос окрепнут, а локоны будут эластичными и блестящими.

Маскирует царапины на мебели

Натуральные красители, содержащиеся в кофейной гуще, помогут избавиться от царапин на мебели. Для приготовления пасты необходимо смешать кофейную гущу с небольшим количеством воды и нанести на поврежденный участок мебели. Нужно подержать смесь на царапине минут десять и вытереть влажной тряпкой. Натуральный пигмент кофейной гущи прекрасно справляется с такими дефектами, и мебель будет как новая.

Подкормка для растений

Садоводы смогут использовать все питательные микроэлементы, которые остались в кофейной гуще после приготовления напитка. Ее можно добавлять, не жалея, в компост, поскольку она обладает свойством обогащения почвы азотом. Поэтому растения, подпитанные таким удобрением, будут быстро расти. А еще кофейную гущу можно насыпать под корни роз, голубики и азалии.

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