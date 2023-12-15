Не выбрасывайте кофейную гущу: она пригодится на огороде и поможет получить втрое больший урожай

Два в одном: кофейная гуща работает как удобрение для овощей и как средство от вредителей. Ее нужно только собрать, высушить, а весной просто рассеять в междурядья.

Если вы любите пить ароматный кофе каждое утро, у вас наверняка остается от него гуща. Ее не стоит выбрасывать, она еще вам пригодится на огороде. Хотя немногие знают, какую она пользу может принести для будущего урожая. Рассказываем, как с помощью кофейной гущи получить богатый урожай и избавиться от вредителей на огороде.

Чем полезна кофейная гуща для огорода

Наверное, мало кто об этом знает, но кофейная гуща является надежным помощником в борьбе с вредителями, от которых ежегодно страдает урожай. Аромат кофе не любят улитки, мыши, муравьи и другие любители овощных культур.

Также опытные хозяева используют кофе в качестве натурального удобрения для своих овощей.

Для того чтобы кофейная гуща на огороде принесла максимальную пользу, ее нужно хорошо высушить и во время посевного сезона насыпать в междурядья. Также следует обработать земельный участок по периметру. Таким образом вы создадите забор для вредителей, которые не любят запах кофейной гущи. Кофе довольно долго держит аромат, поэтому обновлять такое средство от вредителей можно всего три раза в год. Этого будет достаточно для того, чтобы уберечь свой урожай.

Также, рассеивая кофе, вы насытите землю натуральным удобрением, от которого овощи дадут максимальный урожай. Поскольку кофейная гуща содержит азот и фосфор, которые называют макроэлементами, необходимыми для полноценного роста и развития огородных культур.

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