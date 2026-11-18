Что сделать из коробок от яиц / © pexels.com

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К примеру, в ней удобно хранить мелкие вещи, сортировать семена перед посадкой или проращивать рассаду. А еще старые лотки можно использовать при упаковке хрупких предметов или добавить в компоста.

Если у вас накопилось несколько пустых коробок, не торопитесь их выбрасывать. Вот несколько вариантов, как найти им применение в быту и даче.

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Храните мелочи в одном месте

В каждом доме найдется ящик, где вперемешку лежат пуговицы, батарейки, шурупы, иглы и другие мелочи. Чтобы они не терялись, можно приспособить для хранения коробку от яиц.

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Все предметы разложите по отдельным ячейкам. Например, в одну положите гвозди, в другую — гайки, а в третью — мелкие детали для ремонта. При необходимости лоток можно разрезать, чтобы он поместился в ящик или небольшую коробку.

Используйте лоток для хранения украшений

Серьги, кольца и прочая бижутерия часто теряются, особенно если хранить все вместе. Картонная упаковка поможет навести порядок среди аксессуаров.

Разложите украшения по ячейкам: так каждая пара сережек будет иметь свое место, а цепочки не так сильно путаются. Если коробка слишком велика, отрежьте нужную часть и положите ее в ящик.

Возьмите коробки для упаковки хрупких вещей

При переезде или пересылке посылок приходится думать, как защитить стаканы, чашки и небольшие декоративные предметы от повреждений. Здесь могут помочь старые яичные лотки.

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Их можно уложить между вещами или использовать для заполнения пустого пространства в коробке. Рельефный картон немного смягчает удары и помогает предметам меньше двигаться при транспортировке.

Правда, для дорогой посуды этого будет мало. Его лучше дополнительно обернуть упаковочной бумагой или пузырчатой пленкой.

Сделайте палитру для красок

Если любите рисовать, украшать вещи или занимаетесь рукоделием, яичная упаковка может заменить палитру.

Налейте в отдельные углубления немного краски разных цветов. Так оттенки не будут смешиваться раньше времени, а нужный цвет всегда будет под рукой. Этот вариант также удобен для детского творчества.

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После работы картонную упаковку лучше выбросить, она впитывает влагу и остатки краски.

Уменьшите беспорядок во время чистки грецких орехов

Когда раскалываешь грецкие орехи, скорлупа нередко разлетается по всей кухне. Чтобы этого избежать, попробуйте положить орех в углубление картонного лотка.

Ячейка поможет удержать его на месте, пока вы будете разбивать скорлупу орехолом. Часть обломков остается внутри упаковки, поэтому убирать после работы будет проще.

Для этого используйте чистую коробку, которую после раскалывания орехов можно выбросить.

Добавляйте картонные упаковки к компоста

Старые коробки от яиц могут пригодиться тем, кто занимается компостированием. Обычный необработанный картон относится к сухим материалам, богатым углеродом. Он помогает сбалансировать компостную смесь, в которой есть овощные очищения, остатки фруктов и другие влажные органические отходы.

Перед добавлением упаковки к компоста разорвите ее на небольшие кусочки. Так картон будет быстрее разлагаться и лучше смешиваться с другими отходами.

Не используйте лотки с пластиковыми покрытиями, жирными пятнами или следами плесени.

Сортируйте семена перед посадкой

Если весной планируете высевать овощи, зелень и цветы, следует заранее позаботиться о порядке среди семян. Иначе легко перепутать сорта или забыть, что именно хранится в том или ином пакетике.

Для сортировки подойдет обычная коробка от яиц. Разложите семена по ячейкам, а рядом положите бумажки с названиями растений. Так вы быстро найдете нужный сорт и сможете проверить, чего еще не хватает для посадки.

Выращивайте рассаду в картонных лотках

Не обязательно покупать специальные кассеты для каждого посева. Если под рукой есть чистые картонные упаковки от яиц, их можно использовать для проращивания семян.

Наполните ячейки грунтом, увлажните его и сейте семена. В каждом углублении можно выращивать отдельное растение, поэтому корешки соседних сеянцев не будут переплетаться на начальном этапе.

Однако есть несколько нюансов. Картон быстро впитывает воду, поэтому почву нужно регулярно проверять, чтобы она не пересыхала. Когда рассада подрастет, ее придется пересадить в большие емкости или на грядку. Сами лотки не следует надолго оставлять в воде, ведь они могут размокнуть.

Разложите луковицы цветов по ячейкам

Если осенью или весной готовите луковицы цветов для посадки, картонная упаковка поможет рассортировать их по сортам.

Уложите каждую луковицу в отдельное углубление, а у лотка оставьте записку с названием растения. Так посадочный материал не смешается, а нужные луковицы будет легче обнаружить.

Помните, что для хранения важны сухость и хорошая вентиляция. Если луковицы будут лежать во влажном картоне, они могут заплесневеть или начать гнить.

Проращивайте картофель перед высадкой

Перед весенней высадкой огородники часто достают картофель из погреба, чтобы на клубнях появились ростки. Для этого его нужно разложить в сухом, прохладном и хорошо освещенном месте.

Картонные лотки помогут разместить картофелины отдельно друг от друга. Каждый клубень положите в отдельную ячейку — так она не будет перекатываться, а вам будет удобнее следить за ее состоянием.

Время от времени осматривайте картофель. Если заметили гниль или другие признаки порчи, такой клубень нужно убрать, чтобы он не повредил остальные.

Нужно ли хранить пустые коробки от яиц

Картонные лотки могут пригодиться в разных домашних делах. Из них получаются удобные органайзеры для мелочей, они помогают при упаковке вещей, сортировке семян и выращивании рассады. Если упаковка сделана из чистого необработанного картона, ее можно использовать для компоста.

Перед повторным использованием осмотрите коробку. Если он сухой, чистый и не имеет постороннего запаха, его можно оставить для хозяйственных нужд. Упаковки со следами плесени, сильными загрязнениями или повреждениями лучше не использовать.

FAQ

Что можно сделать из старых коробок от яиц?

Пустые коробки можно превратить в органайзеры для пуговиц, украшений, шурупов и других мелких предметов. Также их используют для сортировки семян, выращивания рассады, хранения луковиц цветов и проращивания картофеля. Чистый картон без пластикового покрытия можно измельчить и добавить в компоста.

Можно ли сажать рассаду в коробки от яиц?

Да, картонные лотки подходят для начального проращивания семян. Ячейки нужно наполнить почвой, увлажнить и посеять семена. В то же время следует следить, чтобы земля не пересыхала, поскольку картон быстро впитывает влагу. Когда растения подрастут, их нужно пересадить в более крупные горшки или на грядку.

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