Не выбрасывайте крышечки от влажных салфеток: лайфхак, который пригодится каждой хозяйке

Не выбрасывайте крышечки от салфеток

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Один из таких способов — использование пластиковой крышечки от упаковки влажных салфеток. Пустые упаковки от влажных салфеток обычно сразу оказываются в мусорнике. Однако одна их деталь может оказаться удивительно полезной на кухне. Обычную пластиковую крышечку можно использовать повторно, превратив ее в удобный дозатор для пакетов с крупами, сахаром и другими сыпучими продуктами. Такой простой лайфхак поможет аккуратнее насыпать продукты и избежать их случайного просыпания.

Зачем прикреплять крышечку от салфеток к пакету с крупой

Многим знакома ситуация, когда после вскрытия пакета с рисом, гречкой или другой крупой его становится неудобно использовать. При пересыпке часть продукта может попасть на стол, а открытую упаковку приходится каждый раз заворачивать или закреплять прищепкой. Именно здесь может пригодиться пластиковая крышечка от влажных салфеток.

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Она имеет откидной механизм, благодаря которому можно легко открывать и закрывать отверстие. Если прикрепить такую крышечку к пакету с сыпучим продуктом, получится своеобразный дозатор. Через него можно насыпать необходимое количество крупы, не разрезая каждый раз упаковку и не пересыпая все ее содержимое в отдельную емкость.

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Особенно удобным такой лайфхак может быть для небольших пакетов с рисом, гречкой, пшеном и другими крупами.

Использование крышечек

Как сделать дозатор из крышечки от влажных салфеток.

Для изготовления простого кухонного приспособления понадобится пустая упаковка от влажных салфеток с пластиковой крышечкой, ножницы и двусторонняя лента.

В первую очередь нужно аккуратно отделить крышечку от пустой упаковки. Сделать это можно ножницами, стараясь не повредить откидной механизм.

После этого крышечку необходимо тщательно вымыть, удалить остатки средства для утечки салфеток и полностью высушить.

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Далее нужно выполнить несколько простых действий:

Выберите пакет с крупой, к которому вы хотите прикрепить дозатор. Приложите закрытую крышечку к верхней части пакета, чтобы определить удобное место. Закрепите ее по внешнему краю с помощью двусторонней клейкой ленты. Осторожно откройте крышечку и проделайте в пакете небольшое отверстие, не выходя за пределы пластиковой рамки. Проверьте, хорошо ли держится конструкция и не просыпается ли крупа по бокам.

После этого самодельный дозатор можно использовать для пересыпания продукта.

Важно, чтобы клейкая лента не контактировала непосредственно с едой. Также крышечка должна быть чистой, без посторонних запахов и остатков моющих средств. Если невозможно обеспечить необходимую гигиену, для пищевых продуктов лучше использовать специальный дозатор из пищевого пластика.

Главное преимущество необычного приспособления — его простота. Для изготовления не нужно покупать специальные инструменты или тратить много времени.

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Еще один плюс — удобство дозировки. Благодаря откидывающейся крышечке можно высыпать крупу небольшими порциями, что особенно полезно во время ежедневного приготовления пищи.

Для каких продуктов подойдет такой лайфхак

Самодельную крышечку можно попробовать использовать для разных сыпучих продуктов. Лучше всего такой способ подходит для круп, которые легко пересыпаются через небольшое отверстие. Например, риса, гречихи, пшена или мелких макаронных изделий.

Также конструкцию можно приспособить к упаковкам с сахаром, однако важно учитывать размер проема и прочность пакета.

С мукой, крахмалом и другими очень мелкими продуктами нужно быть осторожнее. Они могут проникать через неплотные соединения и просыпаться, даже если крышка закрыта. Поэтому перед использованием следует проверить самодельный дозатор на небольшом количестве продукта.

Важно помнить, что самодельная конструкция не обеспечивает полной герметичности. Она может быть удобна для кратковременного использования, но не заменяет специальных пищевых контейнеров для длительного хранения.

Как правильно хранить крупу после открытия упаковки

Даже если пакет оборудован удобной крышечкой, важно соблюдать правила хранения сыпучих продуктов.

Крупы следует держать в сухом, прохладном месте, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей и посторонних запахов.

Для длительного хранения лучше всего подходят специальные контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Они помогают защитить продукты от влаги и кухонных вредителей.

Если крупа быстро используется, самодельный дозатор может стать удобным временным решением при условии, что все материалы безопасны для такого применения.

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