Не выбрасывайте кухонные губки: эксперт объяснил, как они могут помочь садоводам

С наступлением теплой погоды садоводам советуют активнее приступать к весенним работам и одновременно пересмотреть подход к утилизации бытовых отходов. Эксперты отмечают, что стоит обратить внимание на необычный, но эффективный способ — использование старых губок и других органических материалов в компосте.

Об этом сообщило издание Express.

По словам эксперта по садоводству компании Ричарда Кинга, весна является благоприятным периодом для запуска или обновления компостных куч. Повышение температуры и длинные световые дни стимулируют микробную активность, что ускоряет процесс разложения. Компост, как объясняет специалист, помогает насытить почву питательными веществами и одновременно уменьшает объем отходов.

Одним из малоизвестных, но полезных компонентов компоста являются старые губки. Если они изготовлены из натуральных материалов, в частности люфы или целлюлозы, их рекомендуют измельчать и добавлять в компостную кучу. Такие губки способны удерживать влагу, что важно для поддержания активности микроорганизмов, а также помогают сбалансировать материалы, богатые азотом. В то же время эксперт отмечает: синтетические кухонные губки не подходят для компостирования, поскольку могут содержать вещества, которые вредят качеству компоста.

Кроме того, старые губки можно использовать и в горшках для растений. Если разместить их на дне под слоем почвы, они постепенно будут накапливать и отдавать влагу, что может быть полезным в периоды жары.

Среди других материалов, которые можно добавлять в компост, эксперт называет остатки обычного хлеба, крошки крекеров и выпечку при условии, что они не содержат масла. Также к компосту подходят волосы человека и шерсть домашних животных. Они содержат азот, который способствует более быстрому разложению органики и формированию питательной среды. В то же время избыток волос может слипаться в комки и замедлять процесс, поэтому его рекомендуют смешивать с сухими материалами, например соломой.

Отдельно специалист упоминает птичьи перья, которые также являются источником азота. Однако из-за медленного разложения их советуют предварительно измельчать, чтобы ускорить процесс.

Еще одним полезным компонентом для компоста могут стать натуральные винные пробки. Они являются биоразлагаемыми и способствуют разнообразию органических материалов в компосте. В то же время из-за плотной структуры пробки также следует измельчать перед добавлением.

